الرئيسان العراقي والليتواني يناقشان أوضاع العراقيين العالقين على الحدود

بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع نظيره الليتواني جيتاناس ناوسيدا أوضاع المواطنين العراقيين العالقين على الحدود بين ليتوانيا وبيلاروس.



وقالت الرئاسة العراقية، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز مساء الخميس، إن الرئيس العراقي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الليتواني ناقشا خلاله أوجه التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما بحثا قضية المواطنين العراقيين العالقين عند الحدود البيلاروسية - الليتوانية.

أضاف البيان أن الجانبين ناقشا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية عبر وزارة الخارجية في العودة الطوعية للمواطنين العالقين عبر تسيير رحلات جوية، فضلا عن جهودها الدبلوماسية في حل القضية.

ولفت إلى أن الوقوع في شراك شبكات الاتجار بالبشر عمل خطير، وأن الحكومة اتخذت إجراءات مهمة وعاجلة، كما فتحت تحقيقًا للوقوف حول ما جرى من توريط المواطنين والإيقاع بهم.

وشدد الرئيس العراقي على ضرورة حماية حقوق المهاجرين وضمان أمنهم وحياتهم باعتبارها مبدأ أساسيا من مبادئ حقوق الإنسان، وأعرب عن أسفه لمقتل مواطن عراقي على الحدود البيلاروسية الليتوانية.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية العراقية البدء في إصدار جوازات مرور للمواطنين العراقيين العالقين في جمهورية بيلاروس، تمكنهم من العودة لبلادهم.