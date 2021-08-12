الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تستعد لإرسال قوات إلى كابول لسحب أفراد من موظفى سفارتها

أفغانستان
أفغانستان

تستعد الولايات المتحدة لأن تنشر قوات لها في مطار كابول لتأمين إجلاء قسم من موظفي سفارتها في أفغانستان التي سيتقلص عديدها في ظل تقدّم حركة طالبان، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس.

كذلك، كشف المتحدث باسم الوزارة نيد برايس أنّ واشنطن ستسرع في إجلاء المترجمين والمساعدين الأفغان الآخرين للجيش الأمريكي في ضوء احتمال تعرضهم لخطر الانتقام إذا ما استولت طالبان على السلطة.

ودعت السفارة الأمريكية في كابول، الخميس، جميع مواطنيها في شتى أنحاء أفغانستان إلى مغادرة البلاد على الفور، بحسب بيان نشر على موقع البعثة الدبلوماسية على شبكة الإنترنت.

وذكر البيان أن "السفارة الأمريكية تحث مواطنيها على مغادرة أفغانستان على الفور باستخدام الرحلات التجارية المتاحة".

وتشهد الساحة الأفغانية، في الفترة الحالية، مواجهات دامية بين القوات الحكومية وحركة "طالبان"، التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد.

وباتت "طالبان" تسيطر حتى الآن على مراكز 9 ولايات، وفق بيانات الحركة، وهي “سمنغان، وتخار، ونيمروز، وجوزجان، وساري – بول، وقندوز وفراه وبدخشان وبغلان”.

الولايات المتحدة كابول أفغانستان وزارة الخارجية الامريكية نيد برايس

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وائل لطفي

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