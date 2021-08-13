بالزي البدوي.. محمد رمضان يلتقط الصور مع شباب مدينة العلمين (فيديو)

ظهر الفنان محمد رمضان في شوارع مدينة العلمين مرتديا الزي البدوي، والتف حوله عددا من الشباب لالتقاط الصور التذكارية معه.

وحصلت "الدستور" على فيديو لتجول الفنان محمد رمضان في شوارع مدينة العلمين والتقاط عددا من العمال الصور التذكارية معه حيث ردد عددا من أغانيه وسط فرحة الشباب والأطفال.

جاء ذلك قبل ذهابه إلى إحدى قرى مارينا بالساحل الشمالي شرق مطروح حيث يستعد لإحياء حفل غنائي في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي.

ويستعد الفنان محمد رمضان، لإحياء حفل غنائي جديد في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي يوم ٢٠ أغسطس الجاري ضمن سلسلة حفلات الساحل الشمالي التي ينتظرها الجمهور ويشارك فيها عدد كبير من النجوم منهم الهضبة عمرو دياب.

الفنان محمد رمضان

شروط حفل محمد رمضان بالساحل

ووضعت الجهة المنظمة لحفل الفنان محمد رمضان عدة شروط لدخول الحفل حتى لا يتعرض الجمهور لمشكلات وهي كالتالي:

يفتح الباب الساعة 4 مساءً كما يُغلق الباب الساعة 8 مساءً

يبدأ العرض الساعة 10 مساءً

لا يسمح باسترجاع التذاكر في حالة تأكيد الحجز

لا يسمح بدخول المأكولات والمشروبات

لا يسمح بالدخول بنفس التذكرة أكثر من مرة واحدة فقط



ويقام الحفل تحت شعال (أقوى حفلة في الساحل) و(محمد رمضان مع تذكرتي إيفنتس)

أسعار تذاكر حفل الفنان محمد رمضان

وحددت شركة تذكرتي المنظمة للحفل 3 فئات سعرية لحفل محمد رمضان بالساحل الشمالي والتي شهدت إقبالا كبيرا على الموقع الإلكتروني للشركة خلال الساعات الماضية وجاءت فئات الأسعار كالتالي:

التذكرة العادية بـ 200 جنيه

التذكرة الذهبية بـ 750 جنيها

التذكرة الـ VIP بـ 2000 جنيه

ومن المقرر أن يشهد الحفل مجموعة من العروض المبهرة للجمهور مع إضاءة ومعدات صوت مختلفة ومميزة تجعل الحفل يخرج في شكل مميز.