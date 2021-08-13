الجمعة 13 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالزي البدوي.. محمد رمضان يلتقط الصور مع شباب مدينة العلمين (فيديو)

الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان

ظهر الفنان محمد رمضان في شوارع مدينة العلمين مرتديا الزي البدوي، والتف حوله عددا من الشباب لالتقاط الصور التذكارية معه. 

وحصلت "الدستور" على فيديو لتجول الفنان محمد رمضان في شوارع مدينة العلمين والتقاط عددا من العمال الصور التذكارية معه حيث ردد عددا من أغانيه وسط فرحة الشباب والأطفال.  

جاء ذلك قبل ذهابه إلى إحدى قرى مارينا بالساحل الشمالي شرق مطروح حيث يستعد لإحياء حفل غنائي في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي.

ويستعد الفنان محمد رمضان، لإحياء حفل غنائي جديد في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي يوم ٢٠ أغسطس الجاري ضمن سلسلة حفلات الساحل الشمالي التي ينتظرها الجمهور ويشارك فيها عدد كبير من النجوم منهم الهضبة عمرو دياب.

الفنان محمد رمضان 

شروط حفل محمد رمضان بالساحل

ووضعت الجهة المنظمة لحفل الفنان محمد رمضان عدة شروط لدخول الحفل حتى لا يتعرض الجمهور لمشكلات وهي كالتالي:

  • يفتح الباب الساعة 4 مساءً كما يُغلق الباب الساعة 8 مساءً
  • يبدأ العرض الساعة 10 مساءً
  • لا يسمح باسترجاع التذاكر في حالة تأكيد الحجز
  • لا يسمح بدخول المأكولات والمشروبات
  • لا يسمح بالدخول بنفس التذكرة أكثر من مرة واحدة فقط
     

ويقام الحفل تحت شعال (أقوى حفلة في الساحل) و(محمد رمضان مع تذكرتي إيفنتس)

أسعار تذاكر حفل الفنان محمد رمضان

وحددت شركة تذكرتي المنظمة للحفل 3 فئات سعرية لحفل محمد رمضان بالساحل الشمالي والتي شهدت إقبالا كبيرا على الموقع الإلكتروني للشركة خلال الساعات الماضية وجاءت فئات الأسعار كالتالي:

  • التذكرة العادية بـ 200 جنيه
  • التذكرة الذهبية بـ 750 جنيها
  • التذكرة الـ VIP بـ 2000 جنيه

ومن المقرر أن يشهد الحفل مجموعة من العروض المبهرة للجمهور مع إضاءة ومعدات صوت مختلفة ومميزة تجعل الحفل يخرج في شكل مميز.

محمد رمضان الساحل الشمالى مدينة العلمين شرق مطروح الزي البدوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثمن الشرف

الأكثر قراءة

بعد قرار العمرة.. موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021 يشغل اهتمامات الجميع

قاتل حماته وابنته فى بولاق الدكرور يكشف السبب وراء ارتكابه الجريمة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 13-8-2021

أستاذ موارد مائية: القطاع الزراعي المصري من الأكثر تأثرا بتغيرات المناخ

«الإسكان» تخاطب المقاولين بشأن الأسعار الاسترشادية لمواد البناء

«ذهبية أوليمبياد طوكيو» تستقر فى المطرية.. احتفال تاريخى بـ«فريال بنت المنطقة» (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى قرى «حياة كريمة».. شهادة حية

ماجد حبته

إنهم يخلطون الدين بالفساد!

د هند جاد

مسموح بنصف خيانة

د. بهي الدين مرسي

تسعير الحواس الخمس

أسماء محفوظ

مصر الطيبة مش المتكلفة

سمر عادل

الاقتصاد التونسى تحت إدارة الإسلام السياسى

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

صور

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

العرض الخاص لفيلم موسى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل توسع نطاق حملة التطعيم بجرعة تنشيطية من لقاحات «كورونا»

رسالة خاصة وتميمة يهودية.. طقوس افتتاح مكتب اتصال إسرائيلى في المغرب (فيديو)

الاحتلال الإسرائيلى يجبر 5 مقدسيين على هدم منازلهم