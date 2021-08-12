الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لمتهم بالسرقة بالإكراه فى عين شمس

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، بالسجن المشدد 10 سنوات لعامل قمامة بتهمة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، وترويع المواطنين في عين شمس.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغ من سائق دراجة نارية توك توك، يفيد فيه تعرضه لواقعة سرقة أثناء قيادته التوك توك ملكه من قبل شخص مجهول، بعد أن استوقفه ثم أشهر سلاحًا أبيض وتعدى عليه محدثًا به عدة إصابات بالغة، واستولى منه على مبلغ مالي وهاتف محمول وفر هاربًا.

وبجمع المعلومات تمكن ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط المتهم وبحوزته سلاح أبيض، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. 

محكمة جنايات القاهرة العباسية السجن المشدد السرقة بالإكراه عين شمس

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثمن الشرف

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