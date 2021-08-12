المشدد 10 سنوات لمتهم بالسرقة بالإكراه فى عين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، بالسجن المشدد 10 سنوات لعامل قمامة بتهمة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، وترويع المواطنين في عين شمس.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغ من سائق دراجة نارية توك توك، يفيد فيه تعرضه لواقعة سرقة أثناء قيادته التوك توك ملكه من قبل شخص مجهول، بعد أن استوقفه ثم أشهر سلاحًا أبيض وتعدى عليه محدثًا به عدة إصابات بالغة، واستولى منه على مبلغ مالي وهاتف محمول وفر هاربًا.

وبجمع المعلومات تمكن ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط المتهم وبحوزته سلاح أبيض، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.