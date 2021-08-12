السودان يشيد بدور الأمم المتحدة فى دعم عملية السلام

أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، بالدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في دعم عملية السلام في السودان.

وأكد كباشي، خلال لقائه اليوم الخميس مع فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس"، تعاون حكومة الفترة الانتقالية الكامل مع البعثة لأداء مهامها، عبر التشاور المستمر معها.

ومن جانبه، أوضح بيرتس، فى تصريح صحفي، أن اللقاء تناول دور الأمم المتحدة في دعم عملية السلام مع "الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو"، إلى جانب ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار الذي أقره اتفاق جوبا.

وأضاف أن اللقاء استعرض مجمل الأوضاع الأمنية في إقليم دارفور (غرب السودان) والمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق "جنوب جمهورية السودان")، مشيرا إلى أن المشاورات بشأن هذه المواضيع كانت مثمرة وبناءة.

الجدير بالذكر، أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، في وقت سابق، أن الدولة تولي اهتماما متعاظما لعودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم، وأن حكومة الفترة الانتقالية تمتلك رؤية شاملة لتأمين عودة النازحين وتوفير الخدمات الأساسية لهم، داعيا الأمم المتحدة إلى مساعدة السودان في تنفيذ برامج عودة النازحين.

والتقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو، بحضور رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان "يونيتامس" فولكر بيرتس.

وامتدح النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، خلال اللقاء، جهود الأمم المتحدة وبعثة "يونيتامس" في مساعدة السودان لتنفيذ أهداف ومهام الفترة الانتقالية، معربا عن أمله في تواصل هذا الجهد وصولا إلى انتقال ديمقراطي بنهاية الفترة الانتقالية.

وقدم دقلو، شرحا حول سير تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، بما في ذلك تنفيذ بند الترتيبات الأمنية.

من جانبها، قالت ديكارلو، إن زيارتها للسودان تهدف إلى الوقوف عن قرب على سير عملية الانتقال في السودان، إلى جانب تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

وأشارت إلى التقدم المحرز في عملية الانتقال الديمقراطي، وخطوات تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام، مؤكدة أن السودان يمثل أولوية للأمم المتحدة.

وأعلنت عن أن المنظمة الدولية ستعمل إلى جانب أطراف المرحلة الانتقالية على إنجاح عملية الانتقال، وأبدت استعداد الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق السلام واستكماله مع الذين لم يوقعوا عليه.

ورحبت المسئولة الأممية، بقرارات حكومة الفترة الانتقالية بتشكيل آليات مراقبة وقف إطلاق النار في دارفور.