الخميس 12 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موقع دار الإفتاء المصرية للاستعلام عن فتوى

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

يلجأ الملايين إلى دار الإفتاء المصرية للحصول على فتوى صوتية ومرئية للاستعلام عن فتوى تخص شئون حياتهم ورغبتهم في إتباع كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الآراء الشخصية أو التى تتم بدون دراية بالدين الإسلامي أو عن طريق المغالاة من بعض الأشخاص فيما يخص الأمور الدينية. 


موقع دار الإفتاء المصرية للاستعلام عن فتوى


يعد موقع دار الإفتاء المصرية للاستعلام عن فتوى معينة من أفضل المواقع الإلكترونية التى تقدم الفتوى طبقاً للشرع والقانون لجميع المسلمين ليتم الرد على أية فتوى يتم إرسالها عن طريق الموقع الإلكترونى (من هنا).


مواعيد استقبال الاستعلام عن فتوى على موقع دار الإفتاء المصرية 
 

تستقبل دار الإفتاء المصرية وبطريقة بسيطة عبر موقع دار الإفتاء المصرية للاستعلام عن فتوى، جمبع الفتاوى من المواطنين من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء.

كما يتم استقبال الفتاوى الخاصة بالمواريث الشرعية حتى الساعة التاسعة مساء، ماعدا يومى الجمعة والسبت والإجازات الرسمية.

يتم تسجيل الفتوى والرد عليها خلال 24 ساعة، سواء تم ذلك من خلال البريد الإلكتروني أو عن طريق رقم السؤال الذى تم كتابته على الصفحة ليتم الرد عليه. 


كيفية الاستعلام عن فتوى من موقع دار الإفتاء المصرية 
 

للاستعلام عن فتوى شرعية يتم الدخول على موقع دار الإفتاء المصرية والضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن فتوى شرعية.

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يتم اختيار نوع الفتوى سواء معاملات أو خاصة بالعبادات أو المواريث أو مشاكل مالية واجتماعية 

يتم تسجيل البريد الإلكتروني فى حالة وجوده، ثم يتم كتابة السؤال الخاص بالفتوى والارسال وهو سؤال واحد فقط 

كما يتم الاحتفاظ بالرقم الذي ظهر عند السؤال للمتابعة بعد ذلك


طرق للاستعلام عن فتوى دار الإفتاء المصرية

وفرت دار الإفتاء المصرية إمكانية الحصول على فتوى شرعية من خلال الكتابة على الصفحة أو عن طريق البريد الإلكتروني أو صفحة الفيس بوك ومن خلال الفيديو أيضا، أو عن طريق الاتصال برقم 107  للحصول على فتوى صوتية مباشرة، بالإضافة إلى موقع دار الإفتاء للاستعلام عن فتوى.

الإفتاء المصرية دار الافتاء المصرية موقع دار الافتاء خلال 24 ساعة الموقع الإلكترونى المواطنين دار الافتاء

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