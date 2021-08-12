الخميس 12 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«حماية المستهلك» يحذر المواطنين من «مسابقة الـ1000 هاتف»: وهمية

حماية المستهلك
حماية المستهلك

حذر جهاز حماية المستهلك، اليوم، المواطنين من وجود صفحة إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعى تدعى أنها تابعة لشركة معروفة وتطلب من مرتادي صفحات التواصل الاجتماعى التسجيل على رابط مسابقة لها للفوز بجوائز تتمثل في 1000 هاتف، كما تقوم ببيع أجهزة منزلية وإلكترونية وتقوم باستغلال العلامة التجارية للشركة.

 وقال الجهاز، في بيان، إنه من منظور احترازى جرى رصد هذه الصفحة وقام بالتواصل مع إدارة الشركة  للاستفسار عن علاقتها بالصفحة المشار إليها، إلا أن الشركة بموجب رد كتابى أعلنت عدم تبعية الصفحة المذكورة للشركة وأنها لا تعلم عنها شيئا، ولقد قام جهاز حماية المستهلك بإحالة المسؤولين عن الصفحة للنيابة العامة لإعمال شؤونها.

من جهة أخرى، كان قد صرح المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الجهاز يعمل بطاقة كاملة بكافة المحافظات، موضحا أن مفتشي الجهاز بإدارة ضبط الأسواق ممن يحملون صفة الضبطية القضائية منتشرون في جميع الأسواق بكافة المحافظات. 

وحذر رئيس الجهاز بأن مفتشى إدارة ضبط الأسواق بالجهاز سيتعاملون بحسم مع أي الصفحات الوهمية، لافتا إلى  أن غرفة عمليات الجهاز بالمقر الرئيسي بالاشتراك مع غرف عمليات أفرع الجهاز بالمحافظات تتابع كافة المتغيرات التى قد تطرأ على حركة انسياب السلع و نقل البضائع بسبب ظروف العرض والطلب أو بسبب تغير أسعار مدخلات الإنتاج.

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