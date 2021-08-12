بدء التطعيم بلقاح كورونا للمسافرين في 5 مراكز بالمنوفية

أعلن الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إطلاق إشارة البدء في تقديم لقاح كورونا للمسافرين إلى الخارج، وتقديم بعد الخدمات، وتطعيمهم واستخراج شهادات QR والمعتمدة والمميزة بالعلامة المائية سواء جرعة واحدة أو جرعتين.

وأكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، خلال بيان، اليوم، أن هناك خمس أماكن تقدم لقاح كورونا للمسافرين وهي مكتب صحة ثان شبين الكوم - مكتب صحة الباجور -مركز صحي ثاني منوف- المركز الصحي بأشمون - المركز الصحي بالسادات.

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، كفاءة الثلاجات المخصصة للأمصال، وتواجد الفرق الطبية المشاركة، مؤكدا أن مراكز لقاح كورونا مستمرة في أيام العطلات الرسمية والإجازات والفرق الطبية تعمل بالتناوب؛ وذلك لتسهيل الإجراءات وتقديم المشورة وكافة الاستفسارات للمسافرين ولكافة المواطنين، والتأكيد على وجود مكان لاستقبال المسافرين، وذلك لسهوله تلقي الخدمة وعدم الزحام والمكتب على أتم الاستعداد والتجهيزات وفي انتظار متلقي الخدمة.

وأشار الدكتور محمد العسكري، مدير عام إدارة الطب الوقائي بالمديرية، إلى أنه سيتم التنبيه على المسافرين الذين لم يسبق لهم التطعيم التسجيل على الموقع الخاص بهم قبل إدخال بياناتهم، ويتم التطعيم على الفور، واستخراج شهادة QR المميزة بالعلامة المائية، ويتم التواصل عن طريق الخط الساخن 15335لتسهيل الحجز للتطعيم أو من خلال الرابط الخاص بهم.