ننشر مواقيت الصلاة اليوم الخميس ٢٠٢١/٨/١٢ في مصر

تابع مع الدستور مواقيت الصلاة اليوم الخميس، في محافظة القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات المصرية، والتي تشمل مواقيت صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر

وتعرض الدستور خلال السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الخميس، في عدد من المحافظات، ومنها الإسكندرية وشرم الشيخ وأسوان والإسماعيلية.



مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

وقت صلاة الفجر ٣:٤٦

وقت الشروق ٥:٢١

وقت أذان الظهر ١٢:٠٠

وقت أذان العصر ٣:٣٧

وقت أذان المغرب ٦:٣٩

وقت أذان العشاء ٨:٠٣

مواقيت الصلاة في محافظة الاسكندرية



وقت صلاة الفجر ٣:٤٨

وقت الشروق ٥:٢٢

وقت أذان الظهر ١٢:٠٥

وقت أذان العصر ٣:٤٤

وقت أذان المغرب ٦:٤٦

وقت أذان العشاء ٨:١١

مواقيت الصلاة في محافظة جنوب سيناء

وقت صلاة الفجر ٣:٣٦

وقت الشروق ٥:١٠

وقت أذان الظهر ١١:٤٨

وقت أذان العصر ٣:٢٤

وقت أذان المغرب ٦:٢٦

وقت أذان العشاء ٧:٤٩

مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر ٣:٤٠

وقت الشروق ٥:١٦

وقت أذان الظهر ١١:٥٦

وقت أذان العصر ٣:٣٣

وقت أذان المغرب ٦:٣٦

وقت أذان العشاء ٨:٠٨

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

وقت صلاة الفجر ٣:٥٤

وقت الشروق ٥:٢٢

وقت أذان الظهر ١١:٥٣

وقت أذان العصر ٣:٢٠

وقت أذان المغرب ٦:٢٤

وقت أذان العشاء ٧:٤٢

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

وقت صلاة الفجر ٣:٤٦

وقت الشروق ٥:٢١

وقت أذان الظهر ١٢.٠٠

وقت أذان العصر ٣:٣٧

وقت أذان المغرب ٦:٣٩

وقت أذان العشاء ٨:٠٣

مواقيت الصلاة في محافظة السويس

وقت صلاة الفجر ٣:٤١

وقت الشروق ٥:١٥

وقت أذان الظهر. ١١:٥٥

وقت أذان العصر ٣:٣١

وقت أذان المغرب ٦:٣٤

وقت أذان العشاء ٧:٤٩



مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

وقت صلاة الفجر ٣:٤٤

وقت الشروق ٥:٢٠

وقت أذان الظهر ١٢:٠١

وقت اذان العصر ٣:٣٩

وقت ادان المغرب ٣:٤١

وقت أذان العشاء ٨:٠٦