الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 12 أغسطس 2021

سعر الدولار
سعر الدولار

يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث الإلكتروني "جوجل" عن سعر الدولار الأمريكي في مصر بشكل لحظي مقابل الجنيه المصري اليوم لذلك تنشر "الدستور" أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري داخل البنوك.

 

واستقر سعر الدولار الأمريكي صباح اليوم الخميس أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية في البنوك المصرية.

 

واستقر سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس في البنك الأهلي وبنك مصر وعند سعر 15.64 جنيه  للشراء و 15.74 للبيع، وفي بنك القاهرة والبنك التجاري الدولي CIB سجل 15.65 جنية للشراء و 15.75 جنيه للبيع وفي البنك المركزي المصري سجل متوسط سعر الصرف ليكون 15.65جنيه للشراء و 15.75 للبيع.

 

وينشر "الدستور" سعر صرف العملات في كافة البنوك المصرية  والسوق المصرفي وتشمل تحديث فوري للأسعار فور تغييرها في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي بشكل لحظي. 

 

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع 

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك الأهلى 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك القاهرة 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع. 

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع. 

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.67 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع. 

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