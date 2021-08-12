اليوم.. مصر للطيران تسير 86 رحلة بمطار القاهرة لنقل 8866 راكبا

أعلنت شركة مصر للطيران تسيير 86 رحلة جوية بمطار القاهرة لنقل 8866 راكبا، اليوم الخميس.

ومن المقرر تسيير 61 رحلة دولية إلى كل من تورنتو، الخرطوم، دبي، ندجامينا، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحة، مدريد، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، دبي، امستردام، إسطنبول، فرانكفورت، بروكسل، موسكو، أبوظبي، فيينا، ميونيخ، ميلانو، بغداد، البحرين، لارناكا، عمَان، بيروت، الشارقة، عنتيبي، نيروبي،أسمرة، جوهانسبرج، أديس أبابا.

كما يتم تسيير 19 داخلية إلى “شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم”، بالإضافة إلى 6 رحلات شحن جوي.

وتشهد المطارات ذات المقاصد المصرية، خلال الآونة الأخيرة، زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المستجد، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع حلول الفصل الصيفي.

يشار إلى أن المطارات المصريةً تلتزم بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

عودة الطيران بين المدن الليبية والقاهرة

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا عن توجيه وزير الطيران المدني بالسماح الفوري باستقبال رحلات الطيران القادمة من المدن الليبية إلى مطار القاهرة الدولي، والاتفاق على وضع الضوابط الخاصة بهذا الملف.

جاء ذلك عقب جلسة مباحثات موسعة تم عقدها في العاصمة الليبية طرابلس، وترأسها رئيسا الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي،وحكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد دبيبة، بحضور الوفدين الوزاريين وعدد من كبار المسئولين في البلدين.

يأتي ذلك في ضوء رؤية وزارة الطيران المدني المصري للتوسع في ربط القاهرة بالعديد من النقاط المحورية