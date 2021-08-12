الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحقيق مع جميع العاملين بمركزى شباب أبيس الأولى والعاشرة فى الإسكندرية

الدكتورة صفاء الشريف
الدكتورة صفاء الشريف

أحالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، جميع العاملين بمركزي شباب أبيس الأولى وأبيس العاشرة إلى التحقيق؛ بسبب عدم تواجد الموظفين والإهمال في العمل، كما وجهت الشكر إلى مركز شباب أبيس الثانية للانضباط والتميز في الأنشطة.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة، مساء اليوم الأربعاء، تفقدت خلالها لجنة مركزية لمتابعة مراكز الشباب، مكلفة من الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لمتابعة عدد من الهيئات الشبابية والرياضية للوقوف على آخر المستجدات داخل تلك الهيئات.

بدأت الجولة بمركز شباب أبيس10، حيث لم يتواج أي موظف من موظفي المركز التابع لفرع شباب وسط، ثم توجهت اللجنة لتفقد المركز ولم يتوفر بالمركز أى إجراءات احترازية أثناء تدريبات فريق الجمباز، ولم يتواجد أي إشراف من الجهاز الإداري للمركز، وكذلك مستوى نظافة بالمركز لم يكن على المستوى المطلوب.

وفي ثاني الجولات، تفقدت اللجنة مركز شباب أبيس الأولى التابع لفرع شباب شرق، وكذلك لم تجد أي موظف بالمركز، حيث لم يتواجد سوى فرد أمن، وكانت محطتها الأخيرة تفقد مركز شباب أبيس الثانية الثابع لفرع شباب شرق، حيث تواجد الموظفين، كما تفقدت اللجنة ملاعب المركز وشاهدت التدريبات بالمركز، وكذا المبنى الإداري.

وفى ختام الجولة قامت اللجنة برفع الأمر للدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة، التي وجهت بتحويل مركزي شباب أبيس الأولى وأبيس العاشرة للتحقيق.

تأتى هذه الجولات للهيئات الشبابية والرياضيه للوقوف على مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل تلك الهيئات، وكذلك تكليفات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمتابعة مدى الالتزام داخل الهيئات الشبابية والرياضية من أجل توفير كافة احتياجات أعضاء تلك الهيئات بصفة خاصة والمواطن بصفة عامة.

الشباب والرياضة التحقيق مراكز الشباب الهيئات الشبابية والرياضية إجراءات احترازية مركزى شباب ابيس الأولى وابيس العاشرة

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