الخميس 12 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: عرض خطة تطوير «مصر للألومنيوم» على الرئيس لاعتمادها

مصر للألومنيوم
مصر للألومنيوم

قال المهندس محمد عبدالهادي، عضو مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم السابق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن إعلان عرض الحكومة خطة تطوير الشركة على الرئيس بمثابة بشرة خير للعاملين في مصر للألومنيوم.

وأضاف«عبد الهادي»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن مطالب العاملين بالشركة تتمثل في خفض سعر الكهرباء؛ لأن الكهرباء تدخل في صناعة الألومنيوم، أي أنها من مستلزمات الإنتاج الرئيسية، وبالتالي فالشركة تحتاج إلى دعم في سعر الكهرباء من أجل القدرة على المنافسة العالمية، خاصة أنها تساهم في زيادة الصادرات المصرية.

 

وأشار«عبد الهادي»، إلى أن مصر للألومنيوم تنفرد بصناعة الألومنيوم في مصر، وتعمل على دعم الصناعة المحلية، بخلاف أن نسبة من الأرباح تذهب لخزينة الدولة بخلاف الضرائب، مما يؤكد أنها قلعة صناعية هامة في مجال الصناعة المصرية.

 

من جانبه، قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنه سيتم عرض خطة تطوير مصر الألومنيوم على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتمادها رسميًا، حيث سيتم عرض نتيجة واقتراحات دراسة الجدوى المنفذة بواسطة شركة بيكتل الأمريكية على الرئيس قريبًا جدًا لاتخاذ القرار النهائي.
 

وأوضح الوزير أنه سيتم إنشاء مصنع لجنوط السيارات في إطار زيادة المكون المحلي لتصنيع السيارات في مصر، ومن المستهدف تصدير جزء من منتجات مصنع الجنوط للخارج.
 

وأكد الوزير أن شركة مصرللألومنيوم كانت من الشركات الرابحة، إلا أن تعرض سعر المعدن في البورصة العالمية للتراجع أدى إلى انخفاض في سعرها،
موضحًا أنه مع ارتفاع السعر في البورصة العالمية عادت الشركة لتحقيق الأرباح.

وزارة أنخفاض مصنع بشرة عمل وزير تصنيع الدولة لوز الضرائب

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