الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

بعد شهرين من الحجب.. نيجيريا سترفع الحظر عن «تويتر» قريبا

موقع تويتر
موقع تويتر

أعلنت نيجيريا أنها سترفع الحظر عن "تويتر" قريبا، بعد شهرين من حجب السلطات لموقع التواصل الاجتماعي بعدما حذفت تغريدة للرئيس محمد بخاري.

 

وقال وزير الإعلام النيجيري، لاي محمد، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الأربعاء، إن القرار "يلوح في الأفق" إلا أنه لم يحدد موعدا لذلك.

 

وكانت المتحدثة باسم "تويتر"، سارة هارت، أعلنت أن الشركة اجتمعت مؤخرا مع الحكومة النيجيرية لمناقشة الحظر.

 

وحظرت نيجيريا الموقع، في 4 يونيو الماضي، بعدما حذف منشور للرئيس بخاري هدد فيه بمعاملة الانفصاليين "باللغة التي سيفهمونها"، لكن المسؤولين النيجيريين نفوا أن يكون الحظر ردا على حذف التغريدة.

 

وكانت تغريدة الرئيس النيجيري محمد بخاري، هددت بعقاب الانفصاليين الذين ألقى عليهم مسؤولية شن هجمات على مبان حكومية.

 

من جهته، اعتبر موقع "تويتر" أن التغريدة تشير إلى الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1967 و1970 بسبب انفصال منطقة بيافرا في أقصى جنوب شرق نيجيريا، وهو الصراع الذي راح ضحيته مليون قتيل، لافتا إلى أن التغريدة خالفت سياسته المتعلقة "بالسلوك المسيء"، ما دفعه لتعليق الحساب لمدة 12 ساعة.

 

وكتب بخاري في تغريدته التي حذفت قائلا: "إن العديد ممن يسيئون التصرف اليوم أصغر من أن يتذكروا الموت والدمار من الحرب الأهلية.من كان منا في الميدان لثلاثين شهرا وخاض الحرب سيعاملهم باللغة التي يفهمونها".

 

ورفض وزير الإعلام النيجيري، لاي محمد، حينها الخطوة التي اتخذها "تويتر" قائلا: "إن من حق بخاري التام التعبير عن استيائه من العنف الصادر عن منظمة محظورة".

 

وأثار الحظر انتقادات واسعة من النيجيريين، وسخر العديد منهم من كيفية إعلان الحكومة عن الحظر على صفحتها على "تويتر".

 

وعلقت الولايات المتحدة على الحظر قائلة إنه "لا مكان له في الديمقراطية"، بينما وصفت منظمة العفو الدولية الحظر بأنه "غير متسق ولا يتوافق مع التزامات نيجيريا الدولية".

نيجيريا رفع الحظر تويتر تغريدة الرئيس محمد البخاري الحكومة النيجيرية

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