وزير التعليم يعلن عن ورش عمل لبنك المعرفة المصرى للمعلمين

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منشورًا عن ورش عمل للمعلمين من بنك المعرفة المصري.

وجاء نص المنشور كالتالي:

للمعلمين تعرَّف على ورش العمل من نجوى ليمتد وبنك المعرفة المصري بعنوان:

اعرف كيفية زيادة التفاعل في العملية التعليمية باستخدام مصادر نجوى ليمتد وأثر التفاعل الجيد على تحصيل الطلاب:

يوم الإثنين الموافق ١٦ أغسطس الساعة ٥:٠٠ مساءً:

https://www.ekb.eg/en/events?event=153917595showd&month=8&year=2021

وورشة أخرى بعنوان اعرف ماهية التعليم المُدمَج وتطبيقاته وأفضل المصادر والأدوات لتطبيق نظام التعليم المُدمَج مع طلابك بفاعلية:

يوم الثلاثاء الموافق ٣١ أغسطس الساعة ٦:٠٠ مساءً:

https://www.ekb.eg/en/events?event=153917819showd&month=8&year=2021

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جدير بالذكر، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف عن الموعد النهائي لاعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 ، قائلآ إن إعلان النتيجة في الفترة من ١٥ إلى ١٨ أغسطس القادم.

وتابع: "أن كل ما يتم كتابته عن مؤشرات نتائج الثانوية العامة غير صحيح وغير رسمى ولا أساس له لأننا لم نصرح بشيء من هذا ونعمل على التصحيح ليل نهار وكل ما ينشر هو اجتهادات بحثا عن القراء والمشاهدات فقط".

وقال وزير التربية والتعليم، إن كل ما يتم كتابته عن مؤشرات نتائج الثانوية العامة غير صحيح وغير رسمي ولا أساس له من الصحة.

وأضاف الدكتور طارق شوقي: "لم نصرح بشئ من هذا ونعمل على التصحيح ليل نهار وكل ما ينشر هو اجتهادات بحثا عن القراء والمشاهدات فقط".

وأكد "شوقي"، على انتظام عمليات تصحيح الثانوية العامة، وأن ملحمة التصحيح الإلكترونى تسير بنجاح كبير منذ منتصف يوليو الماضي، حيث يتم التصحيح مركزيا وليس عن طريق كونترولات ولجان تصحيح مثل الاعوام الماضية.

كما أوضح وزير التربية والتعليم، أنه لا يوجد عنصر بشرى فى تقدير صحة الإجابات ولا فى عمليات جمع ورصد الدرجات، وأن كل ما يقال عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل أوراق هو كذب ونصب واحتيال.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021 قد انتهت يوم 2 أغسطس الماضي، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.