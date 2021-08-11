حقيقة إمكانية تعديل درجات طلاب الثانوية العامة داخل الكنترول

علق مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يتردد عبر صفحات السوشيال ميديا عن زعم البعض عن إمكانية تعديل درجات الامتحانات لطلاب الثانوية العامة داخل كنترول التصحيح، مؤكدا أنه يستحيل أن يتمكن أحد من اختراق الكنترول أو تعديل الدرجات.

وقال المصدر إن هناك جهان سيادية تؤمن كنترول التصحيح، موجها رسالة للطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هؤلاء النصابين الذين يحاولون أن يحصلوا على الأموال.

وتسيطر حالة من الطوارئ على كنترول التصحيح بقاعات المدينة التعليمية في مدينة السادس من أكتوبر، عقب انتهاء عمليات التصحيح.

وفرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تشديدات أمنية على الكنترول لمنع تسريب النتيجة أو اختراق الكنترول.

يذكر أن الدكتور طارق شوق كشف عن الموعد النهائي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، قائلا إن إعلان النتيجة في الفترة من ١٥ إلى ١٨ أغسطس الجاري.

وأشار الوزير، إلى أن كل ما يتم كتابته عن مؤشرات نتائج الثانوية العامة غير صحيح وغير رسمى ولا أساس له.