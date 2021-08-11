الأربعاء 11 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حقيقة إمكانية تعديل درجات طلاب الثانوية العامة داخل الكنترول

طلاب
طلاب

علق مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يتردد عبر صفحات السوشيال ميديا عن زعم البعض عن إمكانية تعديل درجات الامتحانات لطلاب الثانوية العامة داخل كنترول التصحيح، مؤكدا أنه يستحيل أن يتمكن أحد من اختراق الكنترول أو تعديل الدرجات.

وقال المصدر إن هناك جهان سيادية تؤمن كنترول التصحيح، موجها رسالة للطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هؤلاء النصابين الذين يحاولون أن يحصلوا على الأموال.

وتسيطر حالة من الطوارئ على كنترول التصحيح بقاعات المدينة التعليمية في مدينة السادس من أكتوبر، عقب انتهاء عمليات التصحيح.

وفرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تشديدات أمنية على الكنترول لمنع تسريب النتيجة أو اختراق الكنترول.

يذكر أن الدكتور طارق شوق كشف عن الموعد النهائي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، قائلا إن إعلان النتيجة في الفترة من ١٥ إلى ١٨ أغسطس الجاري.

وأشار الوزير، إلى أن كل ما يتم كتابته عن مؤشرات نتائج الثانوية العامة غير صحيح وغير رسمى ولا أساس له.

مؤشرات الثانوية امتحانات التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي نتيجه الثانويه العامه طلاب الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوي أولياء الأمور السوشيال السادس من أكتوبر الأم

رئيس التحرير

وائل لطفي

أين النخبة المصرية؟

الأكثر قراءة

مصدر أمنى يكشف حقيقة إضراب عدد من نزلاء سجن العقرب

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. إليك التفاصيل كاملة

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

الرئيس السيسى يطلع على التصميمات الهندسية لساحة الشعب والنصب التذكارى بالعاصمة الإدارية

محلل اقتصادي: معدلات التضخم مازالت ضمن النطاق السعري الذي حدده البنك المركزي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. بهي الدين مرسي

تسعير الحواس الخمس

أسماء محفوظ

مصر الطيبة مش المتكلفة

سمر عادل

الاقتصاد التونسى تحت إدارة الإسلام السياسى

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

خالد عكاشة

إثيوبيا تفتح أبواب الحرب الأهلية من جديد

ماجد حبته

ثلاثة فى مهمة صعبة

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

د. القس صفوت البياضى

نظرة المخلوق إلى خالقه

صور

العرض الخاص لفيلم موسى

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

تشكيل حكومة بديلة.. هل يُعيد كورونا «نتنياهو» إلى الحكم في إسرائيل؟

رئيس وزراء فلسطين يدين الانتهاكات الإسرائيلية للحرم الإبراهيمي

قاضى قضاة فلسطين: الحرم الإبراهيمى جزء من التراث الإنسانى لا يحق للاحتلال المساس به