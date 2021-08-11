الأربعاء 11 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

1211 وفاة و34 ألفًا و885 إصابة جديدة بكورونا فى البرازيل

كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل

سجلت السلطات الصحية البرازيلية 34 ألفًا و885 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 20 مليونًا و212 ألفًا و642 حالة على مستوى البلاد.


وأوضحت وزارة الصحة - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء البرازيلية الرسمية اليوم الأربعاء - أن حصيلة وفيات كورونا بلغت الآن 564 ألفًا و773 حالة عقب تسجيل 1211 وفاة جديدة على مدار أمس، وأشارت إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا 19 مليونًا و22 ألفًا و724 مريضًا على مستوى البرازيل.

 

كورونا حول العالم

 

وقد ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة مصابي فيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفعت إلى 204 ملايين و27 ألف حالة.

وأضافت الجامعة - وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت أربعة ملايين و314 آلاف و598 حالة وفاة.

يشار إلى أن أكبر حصيلة للإصابة بالفيروس حول العالم في الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي إصابات بلغ 36 مليونًا و55 ألفًا و226 إصابة.
 

كورونا حول العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

فوضى الطب

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