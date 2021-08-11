الأربعاء 11 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

للحث على ترشيد المياه.. «الري» تنظم ندوات توعية بكنائس الإسكندرية

ندوات توعية بترشيد
ندوات توعية بترشيد المياه

عقدت الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي بوزارة الموارد المائية والري، ندوات توعية بكنيستى العذراء والبابا كيرلس بقرية الزوايدة، وجمعية تنمية المجتمع بمحافظة الإسكندرية، حول أهمية ترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث، فى ظل تنامى الاحتياجات وثبات الحصة المتاحة سنويا.

تناولت الندوات، التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة، بالإضافة إلى ضرورة التحول إلى نظم حديثة للحد من إهدار المياه، وبث روح السلوكيات الإيجابية فى النفوس للمحافظة على كل قطرة مياه والتحول من  ثقافة الوفرة الى ثقافة الترشيد.

أكدت الندوات، اليوم الأربعاء، ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية الى ثقافة الندرة والترشيد، في ظل التحديات التي تواجه قطاع المياه بالدولة وفي مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه، وتدهور نوعيتها نتيجة للسلوكيات السلبية واللامسؤولة من بعض فئات المجتمع.

 

كما أشارت إلى حاجة قطاعات الدول إلى ضخ كميات مياه متزايدة أولا بأول وعلى رأسها مياه الري والشرب والأغراض المنزلية والصناعة اعتمادا على نهر النيل بصفة أساسية.

كما تناولت الندوات التى حاضرت فيها إيمان قابيل مدير إدارة الإعلام والتوعية بالرى، ولارا فرغلي بالإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي، التوعية بمشكلة تناقص نصيب الفرد من المياه وبث روح السلوكيات الايجابية للمحافظة على كل قطرة مياه والتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الترشيد.

وأكدت أيضا على تحويل المخرجات إلى واقع عملي من خلال توعية المواطنين بأهمية قطرة الماء ومواجهة السلوكيات السلبية لدى بعض المواطنين وترسيخ السلوكيات الإيجابية فى نفوس جميع المواطنين من أجل احترام نعمة الماء وترشيد استخداماتها.

الاعلام وزارة محافظة الاسكندرية نهر النيل ترشيد المياه الموارد المائية الزيادة السكانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فوضى الطب

الأكثر قراءة

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. إليك التفاصيل كاملة

السيسى يوجه بإطلاق اسم فريال عبدالعزيز على كوبرى جديد بالتجمع الخامس

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

مؤشرات نتائج الثانوية العامة مطابقة للأعوام السابقة.. وتوقعات بخفض الحدود الدنيا للكليات

«الكهرباء» تكشف سبب انقطاع التيار عن حضانات مستشفى الدمرداش

تعليق جديد من ميسى على انتقاله لـ«باريس سان جيرمان»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

د. القس صفوت البياضى

نظرة المخلوق إلى خالقه

عبد الرحيم طايع

الرحيل المفاجئ للشاعر حسن رياض

مؤمن المحمدي

الجنرال جمال عبد الناصر

إبراهيم داود

ليلة الفخرانى.. دون محسن حلمى

د.كريمة الحفناوى

المحرر سيمون بوليفار والقائد هوجو شافيز

جمال-أسعد

وداعًا وزير الغلابة

منى رجب

حبيبة طارق

صور

العرض الخاص لفيلم موسى

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

الأسباب الـ5.. لماذا تفضل حماس الهجوم على إسرائيل من الجبهة الشمالية؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

5755 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل