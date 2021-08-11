للحث على ترشيد المياه.. «الري» تنظم ندوات توعية بكنائس الإسكندرية

عقدت الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي بوزارة الموارد المائية والري، ندوات توعية بكنيستى العذراء والبابا كيرلس بقرية الزوايدة، وجمعية تنمية المجتمع بمحافظة الإسكندرية، حول أهمية ترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث، فى ظل تنامى الاحتياجات وثبات الحصة المتاحة سنويا.



تناولت الندوات، التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة، بالإضافة إلى ضرورة التحول إلى نظم حديثة للحد من إهدار المياه، وبث روح السلوكيات الإيجابية فى النفوس للمحافظة على كل قطرة مياه والتحول من ثقافة الوفرة الى ثقافة الترشيد.



أكدت الندوات، اليوم الأربعاء، ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية الى ثقافة الندرة والترشيد، في ظل التحديات التي تواجه قطاع المياه بالدولة وفي مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه، وتدهور نوعيتها نتيجة للسلوكيات السلبية واللامسؤولة من بعض فئات المجتمع.

كما أشارت إلى حاجة قطاعات الدول إلى ضخ كميات مياه متزايدة أولا بأول وعلى رأسها مياه الري والشرب والأغراض المنزلية والصناعة اعتمادا على نهر النيل بصفة أساسية.



كما تناولت الندوات التى حاضرت فيها إيمان قابيل مدير إدارة الإعلام والتوعية بالرى، ولارا فرغلي بالإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي، التوعية بمشكلة تناقص نصيب الفرد من المياه وبث روح السلوكيات الايجابية للمحافظة على كل قطرة مياه والتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الترشيد.

وأكدت أيضا على تحويل المخرجات إلى واقع عملي من خلال توعية المواطنين بأهمية قطرة الماء ومواجهة السلوكيات السلبية لدى بعض المواطنين وترسيخ السلوكيات الإيجابية فى نفوس جميع المواطنين من أجل احترام نعمة الماء وترشيد استخداماتها.