الأربعاء 11 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لتوفير المياه.. تحديث نظم الري فى مساحة 392 ألف فدان

أراضي الرى الحديث
أراضي الرى الحديث

تنفذ وزارة الموارد المائية والري، خطة أعمال المشروع القومى لتحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى التوسع في استخدام وتطبيق طرق الري الحديث لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل، وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه. 

يأتى تنفيذ المشروع القومي للتحول لنظم الرى الحديث في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة استخدام مواردها المائية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها إلى جانب العمل على ترشيد استخدام المياه.

وانتهى قطاع تطوير الرى بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، من تنفيذ أعمال تحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر فى مساحة 392 ألف فدان، بالنسبة لأراضي الرى السطحى والجوفى من إجمالى مساحة 516 ألف فدان فى سبع محافظات، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث، الأمر الذى يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، والتى تستهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية. 
 
من جانبه قال الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم حالياً تنفيذ مشروع قومي متكامل للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.
 
وأوضح رئيس القطاع في تصريح لـ "الدستور" المردود الإيجابي المباشر لتنفيذ المشروع القومي والمتمثل في تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.

وزارة تطوير زراعية ترشيد استهلاك المياه مشروع قومي توفير المياه الموارد المائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فوضى الطب

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