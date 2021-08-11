الأربعاء 11 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

غدًا.. استئناف عرض «ألمظ و سي عبده» على مسرح البالون

مسرحية ألمظ و سي
مسرحية ألمظ و سي عبده

تستأنف غدًا الخميس، مسرحية "ألمظ و سي عبده" عروضها من جديد علي خشبة مسرح البالون بعد نجاح موسمها الثاني بمدينة الإسكندرية علي مسرح محمد عبدالوهاب، حيث لاقى العرض إقبال جماهيري كبير، بجانب الإشادة النقدية، و حضور عدد كبير من الفنانين و الشخصيات العامة، منهم: أبطال إيلات القبطان عمر عز الدين والقبطان نبيل عبد الوهاب وبطل ملحمة كبريت اللواء محمد نور الدين وقنصل فلسطين السفير حسام الدباس و د.خالد هنو  واللواء بحرى محمود خضير وأحمد درويش وكيل وزارة الثقافة والمهندس أحمد كمال والفنان القدير عثمان محمد على والمخرج سامح بسيونى والمايسترو سامح إبراهيم و المهندس عوف همام والمايسترو محمود أبو زيد وفرقته.

يتناول العمل السيرة الذاتية لـ ألمظ وعبده الحامولي، وذلك من خلال تسليط الضوء على تاريخهما الفني والغنائي، الذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

"ألمظ وسي عبده" تأليف وأشعار د. مصطفى سليم، تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة،تأليف موسيقى أحمد مصطفى،تصميم استعراضات سالي أحمد، جرافيك و مابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي، تنسيق مناظر سماح نبيل ، تصميم دعاية مصطفي عوض، ماكير لمياء محمود، مخرجان منفذان كريم محروس و نور السيد، إخراج مازن الغرباوى.

بطولة مروة ناجي، وائل الفشني، هاني كمال، محمد حسني، لبني الشيخ، إميل شوقي، محمد عمر، أحمد الشريف، نورهان صالح، عماد عبد المجيد، محمد الخيام، صابر عبد الله، محمد طلبة، محمد هلال، والطفلة ملك مازن، ومشاركة خاصة بالأداء الصوتي لسيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب.

و"ألمظ وسي عبده" إنتاج وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده.

مسرح البالون الثقافة غدا جديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

فوضى الطب

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. إليك التفاصيل كاملة

مؤشرات نتائج الثانوية العامة مطابقة للأعوام السابقة.. وتوقعات بخفض الحدود الدنيا للكليات

بعد القرار الجمهورى.. هل يمد الرئيس خدمة شوقى علام فى منصب المفتى؟

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

«ارتفاع نسبة الرسوب شائعة».. تفاصيل جديدة في نتيجة الثانوية العامة 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

د. القس صفوت البياضى

نظرة المخلوق إلى خالقه

عبد الرحيم طايع

الرحيل المفاجئ للشاعر حسن رياض

مؤمن المحمدي

الجنرال جمال عبد الناصر

إبراهيم داود

ليلة الفخرانى.. دون محسن حلمى

د.كريمة الحفناوى

المحرر سيمون بوليفار والقائد هوجو شافيز

جمال-أسعد

وداعًا وزير الغلابة

منى رجب

حبيبة طارق

صور

العرض الخاص لفيلم موسى

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

5755 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين في جنين ونابلس