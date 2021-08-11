غدًا.. استئناف عرض «ألمظ و سي عبده» على مسرح البالون

تستأنف غدًا الخميس، مسرحية "ألمظ و سي عبده" عروضها من جديد علي خشبة مسرح البالون بعد نجاح موسمها الثاني بمدينة الإسكندرية علي مسرح محمد عبدالوهاب، حيث لاقى العرض إقبال جماهيري كبير، بجانب الإشادة النقدية، و حضور عدد كبير من الفنانين و الشخصيات العامة، منهم: أبطال إيلات القبطان عمر عز الدين والقبطان نبيل عبد الوهاب وبطل ملحمة كبريت اللواء محمد نور الدين وقنصل فلسطين السفير حسام الدباس و د.خالد هنو واللواء بحرى محمود خضير وأحمد درويش وكيل وزارة الثقافة والمهندس أحمد كمال والفنان القدير عثمان محمد على والمخرج سامح بسيونى والمايسترو سامح إبراهيم و المهندس عوف همام والمايسترو محمود أبو زيد وفرقته.

يتناول العمل السيرة الذاتية لـ ألمظ وعبده الحامولي، وذلك من خلال تسليط الضوء على تاريخهما الفني والغنائي، الذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

"ألمظ وسي عبده" تأليف وأشعار د. مصطفى سليم، تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة،تأليف موسيقى أحمد مصطفى،تصميم استعراضات سالي أحمد، جرافيك و مابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي، تنسيق مناظر سماح نبيل ، تصميم دعاية مصطفي عوض، ماكير لمياء محمود، مخرجان منفذان كريم محروس و نور السيد، إخراج مازن الغرباوى.

بطولة مروة ناجي، وائل الفشني، هاني كمال، محمد حسني، لبني الشيخ، إميل شوقي، محمد عمر، أحمد الشريف، نورهان صالح، عماد عبد المجيد، محمد الخيام، صابر عبد الله، محمد طلبة، محمد هلال، والطفلة ملك مازن، ومشاركة خاصة بالأداء الصوتي لسيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب.

و"ألمظ وسي عبده" إنتاج وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده.