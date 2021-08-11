الأربعاء 11 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» تنقذ سيدة وطفلها وتنقلهما دار رعاية

التضامن تنقذ سيدة
التضامن تنقذ سيدة وطفلها

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن فريق التدخل السريع التابع للوزارة تعامل مع سيدة في العقد الثالث من عمرها تدعى "س. م. م" وطفلها "ي. م" (4 أعوام) من محافظة بني سويف ونتيجة لخلافات عائلية تركت المحافظة وتم إيداعها بدار لرعاية الكبار بلا مأوى بالهرم.

وأكدت الوزارة، عبر موقعها الالكتروني، أنه تم عمل مسحة كورونا بمستشفى حميات العباسية، وتم إيداع الطفل بدار رعاية بالجيزة، حيث تم تقديم كل سبل الحماية للأم وطفلها.  

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى للحد من ظاهرة أطفال الشوارع يعمل بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" في 13 محافظة هي  الأكثر كثافة لهذه الظاهرة، وهي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، السويس، بني سويف، المنيا، وأسيوط، بورسعيد، الغربية، الفيوم.

وأكدت أنه يتم تعقيم المؤسسات، وعمل جلسات توعوية للنزلاء بأهمية النظافة واستخدام الكمامات وضرورة توخي الحذر، وذلك في إطار توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، بضرورة عمل إجراءات لحمايتهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وأضافت أنه يتم عزل حالات الاستقبال عن باقي النزلاء كنوع من أنواع الوقاية، ويتم عزل حالات نزلات البرد نهائيًا، كما أنه يتم الاستعانة بجمعية الهلال الأحمر المصري لتدريب الأخصائيين والعاملين بالمؤسسات على سبل الوقاية من الفيروس والقيام بالإسعافات الأولية والتدريب على كيفية إخلاء المؤسسات.

وأشار إلى أنه منذ 2019 وبدأ إضافة العمل مع الكبار بلا مأوى وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال  17 وحدة مجهزة بها أخصائي اجتماعي ونفسي.

وأوضحت أنه بناءً على توجيهات وزيرة التضامن، تم دمج الفئتين كبار وصغار بلا مأوى لتعويض فقدان كل طرف للآخر، حيث تهدف التجربة إلى تواصل الأجيال، حيث من المقرر تعميمها خلال الفترة القادمة.

بني سويف عبد الفتاح السيسي صندوق تحيا مصر التضامن الاجتماعي أطفال الشوارع فريق التدخل السريع مؤسسات الرعاية البرنامج القومي مؤسسات الرعاية الاجتماعية

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وائل لطفي

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