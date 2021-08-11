الإمارات: تقديم 48 ألفًا و318 جرعة من لقاح «كورونا» خلال 24 ساعة

ذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أنه تم تقديم 48 ألفًا و318 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الجرعات التي تم تقديمها إلى 17 مليونًا و245 ألفًا و815 جرعة بمعدل توزيع للقاح بلغ 174.37 جرعة لكل 100 شخص.

وأضافت الصحة الإماراتية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"- أن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعيًا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

أكدت السلطات الصحية الإماراتية أن 9 من أصل 10 مصابين بكورونا يتم إدخالهم إلى وحدات العناية المركزة هم من فئة غير المطعمين.

وأشارت بيانات وزارة الصحة المتعلقة بأثر اللقاح على المطعمين وغير المطعمين إلى أن 8 من أصل 10 مصابين يتم إدخالهم إلى المستشفى هم من غير المطعمين.

كما لم تثبت أي أعراض سلبية خطيرة على متلقي اللقاح حتى اليوم.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.