الأربعاء 11 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شاب يفقد عينه خلال التصدي لمعاكسة مسجل خطر لقريبته بالهرم

شاب يفقد عينه
شاب يفقد عينه

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، الاستعلام عن الحالة الصحية لشاب أصيب بطلق خرطوش في عينه خلال مشاجرة مع مسجل خطر عاكس فتاة قريبته.

كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية عن الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

 يذكر أن بلاغا قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين بالخرطوش وسقوط مصابين، وانتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة "م.م" 28 عاما، بطلق خرطوش في العين، وإصابة شاب آخر.

 وكشفت التحريات أن المشاجرة نشبت بين المجني عليه، ومسجل خطر، بعدما حاول الدفاع عن فتاة من أحد أقاربه قام المتهم بمعاكستها ومضايقتها أثناء سيرها في الشارع، فتطورت المشاجرة بينهما، وعلى إثرها استل المتهم فرد خرطوش، وأطلق طلقات خرطوش استقرت أحدهما في عين المجنى عليه.

 وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر خلال التحقيق أنه كان يريد ترهيب المجنى عليه فقط، ولم يقصد إصابته.

وأضاف أنه عاكس إحدى الفتيات، ولم يعلم أنها قريبته، وفوجئ بالمجنى عليه جاء للتشاجر معه، وحاول إهانته أمام الأهالي بالمنطقة فتطورت المشاجرة وعلى إثرها استهل المتهم فرد خرطوش وحاول ترهيب المجنى عليه، والأهالي فأصيب في عينه، وقام الأهالي بنقله للمستشفى لإسعافه.

شاب الهرم مسجل خطر التصدي قسم شرطة الهرم طلق خرطوش التحريات ضبط المتهم

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وائل لطفي

فوضى الطب

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