يطرح رسميا اليوم.. «موسى» يحقق 40 ألف جنيه في ليلة العرض الخاص

حقق فيلم موسى، أمس، 40 ألف جنيه خلال حفلة واحدة فى اثنين من دور العرض، ومن المقرر طرح الفيلم بشكل رسمي، اليوم، في جميع دور العرض المصرية والعربية.

واحتفل أبطال الفيلم ،أمس، ببدء عرض الفيلم من خلال إقامة عرض خاص له بأحد سينمات 6 أكتوبر بحضور جميع أبطاله، وعدد كبير من الفنانين والنقاد والإعلاميين.



وينافس الفيلم عددا من الأفلام المعروضة بالسينما وهي “الإنس والنمس” لمحمد هنيدي، و"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" للنجم كريم عبد العزيز، و"العارف" لأحمد عز، و"مش أنا" لتامر حسني في موسم سينمائي ساخن جدا، بعد فترة من توقف عرض الأفلام بسبب الإغلاق الذي شهدته دور العرض نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت شركة سينرجي فيلم قد طرحت أمس أغنية “مكهرب“ وهي الأغنية الدعائية لفيلم ”موسى” للنجم كريم محمود عبد العزيز استعدادا لطرح الفيلم بدور العرض السينمائي.

- قصة فيلم "موسى"

تدور أحداث موسى حول طالب بكلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت يكشف من خلاله عن ابتكاراته، ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن الأمور تتطور وتخرج عن السيطرة وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور رأسًا على عقب.

و الإنسان الآلي المستخدم في الفيلم تم تصميمه وتنفيذه وتحريكه في مدة استغرقت عامًا كاملًا، في حين أن الفيلم كله استغرق ما يقرب من 4 سنوات لتنفيذه وتقديمه للجمهور.

- أبطال الفيلم

والفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك فى بطولته كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف، منهم: أمير كرارة، أحمد العوضى، وظافر العابدين، وأحمد حاتم، وسمر مرسى وآخرين.

وشارك في إنتاج فيلم «موسى» 3 من كبرى شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم ‏العربي، وهي سينرجى فيلمز، برئاسة تامر مرسي، نيوسينشري، وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، والتوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن، فيما تتولى MAD Solutions الترويج للفيلم، ومن المقرر أن يكون الفيلم نقلة في أفلام الروبوتات في مصر.

