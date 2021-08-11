الأربعاء 11 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غرق طفلة في «نيل مصر القديمة».. تصريح بالدفن

غرق طفلة
غرق طفلة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الأربعاء، تشريح جثة طفلة لقيت مصرعها غرقًا في مياه النيل أثناء لهوها، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة بلاغا بالعثور على جثة طفلة في مياه النيل بمنطقة مصر القديمة.

بالانتقال تمكنت الأجهزة الأمنية من انتشال جثة الطفلة من مياه النيل، وبالفحص تبين أنها تدعى «نادية س»، 11 سنة.

وكشفت التحريات عن أن والدة الطفلة بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو قررت الذهاب إلى كورنيش نهر النيل بمنطقة مصر القديمة للتنزه.

وأضافت التحريات أنها اصطحبت الطفلة معها، وأثناء جلوس والدة الطفلة أسفل شجرة على كورنيش النيل ذهبت الطفلة للهو، وفجأة اختفت الطفلة وظلت تبحث عنها لكن دون جدوى، وأخطرت والدة الطفلة الأجهزة بالواقعة حتى تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الطفلة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها واستدعاء والدتها لسماع أقوالها حول الواقعة.

 

التصريح كورنيش النيل غرق نيابة مصر القديمة الجزئية تحريات المباحث

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وائل لطفي

فوضى الطب

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