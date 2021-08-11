الأربعاء 11 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالقاهرة

امتحانات الدور الثاني
امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

تنطلق اليوم الأربعاء، امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية العامة، رياضية، صم ومكفوفين، والمهنية بالقاهرة، وتستمر حتى الخميس 19 أغسطس.

وكانت قد شددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على ضرورة المحافظة على سلامة الطلاب والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأن يتم تسليم الطلبة امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع يوم الامتحان التكميلي على أن يقوم بتسليمها مع أول يوم امتحان المواد الأساسية.

وأصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن نظام امتحانات الدور الثاني للمواد التي تضاف المجموع لجميع صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2021/2020.

حيث قرر الوزير التالي:

- تعقد امتحانات الدور الثاني لجميع صفوف النقل خلال شهر أغسطس ٢٠٢١.

- تتولى الإدارات التعليمية إعداد جداول الامتحانات لكل الصفوف الدراسية وتعتمد نتائجها من السيد مدير الإدارة التعليمية.

- مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

- يكون تقييم الطلاب في امتحانات الدور الثاني طبقًا لمحتوى المقرر الدراسي الذي تم أداء الامتحان به سلفًا خلال الفصلين الدراسيين(الأول، الثاني) عن طريق اختبار تحريري وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة لذلك بلجان امتحانات مراقبة ومؤمنة، بواقع ١٥ سؤال اختيار من متعدد لكل مادة منفصلة وفي زمن قدره ساعة، ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ٣ مواد في اليوم الواحد.

- تعقد امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي طبقًا للجدول المعد بمعرفة المديرية وتعتمد النتائج من المحافظ، وتكون الامتحانات في المقرر الدراسي للفصل الدراسي الثاني وطبقًا لما تم إتباعه في امتحان الدور الأول.

- بالنسبة لامتحانات الدور الثاني للمواد التي لا تضاف للمجموع ومواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية يطبق ما ورد في الكتاب الدوري رقم ١١ بتاريخ 2021/5/5.

امتحانات الدور الثاني مدارس الدور الثاني محافظة القاهرة التعليم الفنى وزير التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم لجان امتحانات الاجراءات الاحترازية الدكتور طارق شوق الالتزام بالاجراءات الاحترازية الدكتور طارق شوقي وزير التربية طلاب الإعدادية

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