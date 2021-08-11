الأربعاء 11 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المكسيك تسجل 19555 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في المكسيك
كورونا في المكسيك

أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 19555 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و786 حالة وفاة، مما يدفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى مليونين و 997885 و الوفيات إلى 245476.
 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، و الهند، و البرازيل، و المملكة المتحدة، و تركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، و  يتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»  في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، و  يبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

جديدة جديد وفاة اصابة ألم فيروس 55 إصابة جديدة فيروس كورون كورونا فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

فوضى الطب

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. إليك التفاصيل كاملة

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 203.84 مليون حالة

بروفيسور: لا يمكن تحقيق مناعة القطيع بسبب متحور دلتا

أسامة ربيع يكشف حقيقة انخفاض عدد السفن المارة بقناة السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ليلة الفخرانى.. دون محسن حلمى

د.كريمة الحفناوى

المحرر سيمون بوليفار والقائد هوجو شافيز

جمال-أسعد

وداعًا وزير الغلابة

منى رجب

حبيبة طارق

ماجد حبته

تونس فى منتصف الطريق

محمد عبدالعزيز

مصرُ عادت شمسُك الذهبُ

لواء.حمدى البطران

أحداث تمرد الأمن المركزي.. تاريخ لن ننساه (12)

جلال حمام

الغنوشى.. اللاعب على كل الحبال

صور

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

التوأم حسن.. من الأحمر للأبيض

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته ويطلق النار على فتاة ويعتقل 9 فلسطينيين

أداء الصلاة و«مكتب اتصال».. ماذا سيفعل وزير الخارجية الإسرائيلي في المغرب؟

قائد الاتفاق النووي مع إيران: ماذا يفعل مدير الـCIA في إسرائيل؟