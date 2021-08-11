سارق يستخدم طفل احتياجات خاصة فى سرقة المنازل بالقليوبية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها للقبض على حرامي استخدم طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، لسرقة أحد الشقق السكنية بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، حيث تمكن أصحاب الشقة من ضبط الطفل وفر الحرامى هاربا وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد العناني مدير مباحث القليوبية إخطارا من الرائد أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغا من المواطنين بمحاولة لص وطفل من ذوى الاحتياجات الخاصة بسرقة شقة سكنية بدائرة عزبة عثمان، حيث طرق الطفل الباب ليتم فتح الشقة له ودخل اللص لسرقتها فوجد أكثر من شخص ففر هاربا، وتمكن أصحاب الشقة من ضبط الطفل.

تحرر محضر بالواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم، فيما جرى التحفظ على الطفل لحين العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق متصل ألقت اجهزة الأمن فى القليوبية بالتنسيق مع الادارة العامه لمباحث المخدرات القبض على سائق اثناء ترويجه شحنة برشام تامول على الشباب فى منطقة شبرا الخيمة دائرة قسم ثانى وتم التحفظ على المتهم وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وارسال المضبوطات للطب الشرعي.



وردت معلومات للادارة العامة لمباحث المخدرات تفيد قيام سائق بجلب كميات من البرشام المخدر لترويجها على الشباب فى دائرة قسم شرطة ثانى شبرا الخيمة فتم التنسيق مع ضباط مباحث قسم ثانى شبرا وبعد استصدار اذن من النيابة العامة تم ضبط المتهم ويدعى " ن أ ع " 33 سنه سائق وبحوزته 200 كرتونة بها نحو 20 الف شريط تامول ومبلغ مالي 1500 جنية وتليفون محمول وبمواجهته اعترف بحيازتة للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع وبالعرض على النيابة قرر زياد الباسل وبيشوى عاطف وكيلا النائب العام بإشراف المستشار محمد خليفة رئيس نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وارسال المضبوطات للطب الشرعي لفحصها