حكاية خلاف نبيلة عبيد ومحمد خان خلال تصوير فيل كلم الغرقانة "كنت هموت"

تعد الفنانة نبيلة عبيد واحدة من صاحبات الأدوار المميزة على شاشة السينما والتلفزيون ومن المعروف عنها أنها من أقل الفنانات خلافًا مع المخرجين او زملاء العمل، إلا أن ما حدث بينها وبين المخرج محمد خان خلال تصوير فيلم "الغرقانة" كان أمرًا مختلف وكاد ان يتسبب في وقف الفيلم ورفضها استكماله وهو ما أكدته خلال لقاء جمعها بالفنانة صفاء ابو السعود في برنامج ساعة صفا كشفت خلاله عن كواليس ما حدث.

شاركت الفنانة نبيلة عبيد في فيلم الغرقانة للمخرج محمد خان عام 1993، والذي تدور أحداثه عن شخصية وردة التي يبتعد عنها أهل القرية البدوية التي تعيش فيها بجنوب سيناء نظرًا لغرق 3 أزواج لها في مدد قصيرة، وحينما تلجأ إلى أحد الدجالين بالقرية يقنعها بالزواج منه لتخليصها من اللعنة التي تصيبها، وشاركها في البطولة عدد من النجوم منهم محمود حميدة وأحمد توفيق، وحمدي الوزير.

وخلال استضافة صفاء أبو السعود لها روت نبيلة عبيد كواليس الخلاف الذي حدث بينها وبين مخرج الفيلم محمد خان وقالت:"أنا كنت متحمسة جدًا بالمخرج محمد خان وأنا من رشحته لإخراج فيلم الغرقانة، فأنا كنت معجبة جدًا بفيلم زوجة رجل مهم حينما شاهدته في السينما، وعقب مشاهدتي للفيلم تحدثت معه عبر الهاتف وقلت له أنني معجبة بالفيلم وأريد العمل معك، وتم الاتفاق بيننا في مهرجان الإسكندرية، حينما قلت له أنا أضع عيني عليك كمخرج ليرد بنفس الجملة، وأنا أضع عيني عليكي كفنانة، وبعدها التقينا بالمنتج إبراهيم شوقي وتم توقيع عقد الفيلم".

أكملت نبيلة عبيد خلال اللقاء كيف بدأت الأزمة فيما بينها وبين المخرج محمد خان وقالت :"كانت المشكلة الرئيسية هي بعد المسافة بين شرم الشيخ و منطقة الغرقانة والتي كانت منطقة التصوير الرئيسية، وكانت المسافة 45 كيلو، وسط ألغام، وكنت استيقظ 5 صباحًا وأجلس في مكان التصوير حتى نهاية اليوم دون تصوير، واستمر الأمر لمدة 12 يوم، فقد كان هناك مشاهد أخرى يتم تصويرها، فلماذا كنت تحضرني رغم أنك لست بحاجة إلى في تلك الأيام، وخلال تصوير أحد المشاهد كدت أتعرض للغرق بشكل حقيقي فقد كان أحمد توفيق يضغط على رقبتي بصورة كادت أن تعرضني للغرق وقلت له كفاية أنا هموت بجد".