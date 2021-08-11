حملة للمرور على ٩٩ منشأة طبية بشبين الكوم

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية حملة حيث تم المرور من خلالها علي (٩٩) منشأة خلال يوم الإثنين الموافق 9 اغسطس ويصل عدد المنشآت التي تم غلقها إلى (٨).

وسيتم استصدار قرار غلق لعدد (١٨) منشآت و تم انذار (٢٧) منشأة و يصل عدد المنشآت المطابقة للاشترطات (٤٦) منشأه ولم يتم تحرير محاضر مع إدارة الصيدلة وعدد المنشأت المخالفة لسياسات مكافحة العدوى (١٧) وعدد المنشآت المخالفة لاشتراطات الترخيص (١٠) و عدد المخالفات لوجود عمالة غير مؤهلة (٧) و عدد المنشآت التي وجدت غير المرخصة (١٩).



وأشارت الدكتورة شيرين إلى أن فريق العلاج الحر بالمحافظة يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى حفاظا على حياة المواطنين وتماشيا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.