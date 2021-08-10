بائع يذبح زوجته ويمزق جسدها بـ16 طعنة في إمبابة

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في حل لغز العثور على سيدة مذبوحة داخل جوال وملقاة في عقار مهجور بمنطقة إمبابة بعد مرور قرابة شهر على ارتكابه الجريمة.

وعثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة سيدة مذبوحة داخل جوال ملقاة بمنزل مهجور بمنطقة إمبابة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من أهالي منطقة إمبابة بالعثور على جثة سيدة داخل جوال أمام منزل مهجور، ووجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال الى مسرح الواقعة لفحص البلاغ.

وأشارت التحريات والفحص المبدئي أن الجثة لسيدة في العشرينات من عمرها موضوعة داخل جوال ومصابة بجرح ذبحي في الرقبة وقرابة 16 طعنة بالصدر والبطن.

وأضافت التحريات أن أحد المارة عثر على جوال ملقى أمام منزل مهجور بمنطقة إمبابة وبفتحه فوجيء بوجود جثة الفتاة داخله.

تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الفتاة والمتهم بقتلها ونجحت التحريات بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث ان زوج المجني عليها وراء قتلها ونجحت قوة امنية برئاسة المقدم احمد السويركي وكيل فرقة امبابة والرائد مؤمن فرج رئيس مباحث امبابة من القاء القبض على المتهم بمنطقة المنيب مقر سكنه.

وشرحت التحريات برئاسة العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث قطاع إمبابة والمنيرة ان المتهم ادعى شكه في سلوك زوجته حيث كانت تتغيب خارج المنزل لأيام بحجة عملها كخادمة ما دفعه للتخلص منها فاستدرجها الى منزل مهجور بمنطقة إمبابة عرفه لعلمه بتلك المنطقة وأنهى حياتها حيث ذبحها ومزق جسدها بالطعنات ووضعها داخل جوال وفر هاربا.