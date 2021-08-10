مصمم الأزياء أحمد عبدالله يجيب: كيف تختار العروس فستان زفافها؟

تحتار الكثير من الفتيات في اختيار فستان الزفاف المناسب لهن، فمع الكثير من البحث ومتابعة مصممي الأزياء وصُناع الموضة، تبقي كيفية اختيار فستان زفاف يناسب كل عروس عن غيرها من العرائس أمر محير، ولهذا يتحدث اليوم لـ"الدستور"، أحمد عبد الله، مصمم أزياء النجمات في الوسط الفني، حول كيفية اختيار عروس 2021 فستان زفافها للتألق به في يومها الكبير.

لا للتطريز الكثير

ينصح مصمم الأزياء أحمد عبد الله، بضرورة، الابتعاد عن التطريز الكثير "الأوفر"، لأنه يخفي جمال العروسة، معقبا: "إحنا مصريين بشرتنا خمرية، فلهذا يجب ارتداء العروس، فستان ناعم حتى يبرز جمال وجهها الخمري"، مع الابتعاد عن الفساتين المنفوشة بشكل غريب، وفي حالة الفساتين المشغولة بالتطريزات، فهى تليق إذا كان الفستان قصير.

فستان زفافها

الفستان الأوف وايت

احتل فستان الزفاف الأوف وايت، مكانة كبيرة، فى عالم الموضة، بالنسبة لفساتين الزفاف، لأن البشرة الخمرية للعروس تناسبها بشكل أكبر الفساتين ذات اللون الأوف وايت، لهذا يُنصح باختيارها، بدلًا من الفساتين البيضاء التي يمكن أن تطغى على جمال العروس.

الفستان المثالي لكل عروس

يعد الفستان المثالي لأي عروس، هو الفستان ذو "فكرة"، فنجد أن فساتين الزفاف، من أصعب الفساتين التى يمكن تصميمها في عالم تصميم الأزياء، فنجد كلها تشبه بعضها البعض، فكون أن فستان يتم عمله بفكرة جديدة، وبسيطة، ذلك سيكون أنيقا وملفتا بشكل أكبر.

فستان زفافها

معايير تصميم فستان الزفاف

تختلف معايير تصميم فساتين الأفراح، بحسب المكان الذى سيتم فيه حفل الزفاف، فكلما زادت المساحة- "قاعة" أو "حديقة على سبيل المثال- كلما تم تصميم الفستان بحجم أكبر، كما سيختلف إذا كان مكان "الفرح" على شاطئ البحر، فلا بد من تصميمه بشكل مريح أكثر للعروس، حتى تستطيع التحرك بحرية به، وإذا كان الفستان مشغولا بالتطريز، يمكنها أن تصفف شعرها بنعومة أكثر والعكس صحيح، فكل تصميم يعتمد على المكان وتصفيفة الشعر والاكسسوارت حتى تستطيع العروس أن تطل بأجمل إطلالة لها.

فستان زفافها

لأصحاب الأجس اد الكيرفي

إذا كانت العروس تمتلك جسدًا به منطقة معينة كبيرة الحجم "كيرفي"، فلا بد من ارتداء فستان يناسبها بحيث يجب الابتعاد عن الفساتين الواسعة تماما، وتعد أفضل الفساتين التي تناسب أجسادهن، هي الفساتين السك، أو ستايل المرميد، أو أي تصميم غير لامع.