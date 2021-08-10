الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء أعمال مد خطوط الصرف الصحي بدمشير ضمن مشروعات حياة كريمة بالمنيا

تبطين ترعة الجانبية
تبطين ترعة الجانبية بقرية بني أحمد الغربية ضمن حياة كريمة

استأنفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أعمال تبطين ترعة الجانبية بقرية بني أحمد الغربية كما بدأت أعمال مد خطوط الصرف الصحي بقرية دمشير ضمن أعمال والمشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري حيث تشمل المبادرة 192 قرية و757 تابعا بخمس مراكز علي مستوي المحافظة كما قامت برفع 43 طنا من المخلفات.

بدء أعمال مد خطوط الصرف الصحي

قال أحمد عمران رئيس الوحدة المحلية لقرية بني أحمد الغربية أنه تم استئناف أعمال تبطين ترعة الجانبية وتطهير الترع ببني أحمد الغربية وقد واصل قسم البيئة التابع للوحدة برفع 20 طن من المخلفات المتواجدة بشوارع القرية ودير عطية حيث تم تجريف ورش الطرق أمام المرور وطريق ترعة كوم الزهيري للحفاظ على المظهر الجمالي للقرية والحفاظ على صحة المواطنين.

وفي نفس السياق واصلت الوحدة المحلية بدمشير أعمالها بمتابعة أعمال الصرف الصحي بالقرية وإزالة أي عقبات تعوق استمرار العمل وتم رفع 23 طنا من المخلفات والأتربة من القرية والقرى التابعة لها حيث تم تهيئة الطريق وتوسيعه وقام الجليدر بنظافة الطريق ورفع المخلفات المتواجدة بشوارع القرية حفاظا على جمال القرية ومنعا لانتشار الأمراض والأوبئة.

بدء أعمال مد خطوط الصرف الصحي

ومن جانبه أكد اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا أن هناك تعليمات وتوجيهات من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة متابعة أعمال المشروع القومي لتبطين الترع لما له من أهمية كبيرة من خلال وزارة الري والموارد المائية باعتباره أحد المشروعات القومية التي تصب في صالح و لإرضاء المواطن والحفاظ المياه فضلا على الحفاظ على المظهر الجمالي لطرق الواقع بنطاقها الترع المبطنة وعلي وصول المياه لنهاية الترع والقضاء على أزمة ضعف المياه.

بدء أعمال مد خطوط الصرف الصحي
بدء أعمال مد خطوط الصرف الصحي
بدء أعمال مد خطوط الصرف الصحي
بدء أعمال مد خطوط الصرف الصحي
بدء أعمال مد خطوط الصرف الصحي
بدء أعمال مد خطوط الصرف الصحي
بدء أعمال مد خطوط الصرف الصحي
بدء أعمال مد خطوط الصرف الصحي
بدء أعمال مد خطوط الصرف الصحي
بدء أعمال مد خطوط الصرف الصحي
بدء أعمال مد خطوط الصرف الصحي
بدء أعمال مد خطوط الصرف الصحي
بدء أعمال مد خطوط الصرف الصحي
بدء أعمال مد خطوط الصرف الصحي
بدء أعمال مد خطوط الصرف الصحي
بدء أعمال مد خطوط الصرف الصحي
بدء أعمال مد خطوط الصرف الصحي
بدء أعمال مد خطوط الصرف الصحي
بدء أعمال مد خطوط الصرف الصحي
بدء أعمال مد خطوط الصرف الصحي
المنيا استئناف تبطين ترعة الجانبية مد خطوط الصرف الصحي بدمشير تفقد مشروعات حياة كريمة أحمد عمران اللواء ياسر عبد العزيز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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