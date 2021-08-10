أخر موعد لتقديم تظلمات الدبلومات الفنية 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ إعلان نتيجة طلاب الدبلومات الفنية رسميا في أواخر شهر يوليو الماضي بجميع محافظات الجمهورية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد وكيفية تقديم التظلمات و موعد امتحانات الدور الثاني.

لينك بوابة التعليم الفني.. أخر موعد لتقديم تظلمات الدبلومات الفنية 2021

يمكن حاليا لطلاب الدبلومات الفنية 2021 تقديم طلبات التظلمات على نتائجهم خلال العام الدراسي (2020-2021) والتي ظهرت في أواخر شهر يوليو الماضي بجميع محافظات الجمهورية اعتبارا من يوم السبت 31 يوليو في اليوم التالي لإعلان النتيجة ويستمر تلقي التظلمات لمدة 15 يوما حتى 15 أغسطس الجاري حيث لم يتبقى سواء 5 أيام فقط على غلق باب تقديم التظلمات حيث يتم فحص التظلمات من قبل لجنة مخصصة يدويا وإعلان النتيجة فور الانتهاء منها عبر بوابة التعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) والتي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

رسوم وخطوات تقديم تظلمات الدبلومات الفنية 2021

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قيمة رسوم المادة الواحدة في تظلمات الدبلومات الفنية بـ100 جنيه ويتم سدادها عبر حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال ماكينة فوري أو مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية وبعدها يتقدم الطالب بطلب للاطلاع على الصورة الضوئية لكراسة الإجابة يحدد فيه المواد الراغب في تقديم التظلم بالإدارة التعليمية التابعة للمدرسة المقيد بها و موفق به إيصال دفع الرسوم وبعدها يتم اطلاع الطالب على نتيجة التظلمات عقب انتهاء اللجنة المكلفة من قبل الوزارة بالفحص.

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آخر موعد لتقديم تظلمات الدبلومات الفنية 2021 و موعد امتحانات الدور الثاني من أكثر الكلمات البحثية التي تلقى رواجا عبر المنصات الإلكترونية خلال الساعات القليلة الماضية حيث تبدأ امتحانات الدور الثاني يوم 14 أغسطس وتستمر حتى يوم 9 سبتمبر المقبل لطلاب الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة ونظاميها التعليمي الـ (3-5) سنوات وفقا للخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قبل انطلاق العام الدراسي (2020-2021).