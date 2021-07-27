الثلاثاء 27 يوليو 2021
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وائل لطفى

مصر

«التعليم» تعلن موعد امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

وزير التعليم
وزير التعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية ستبدأ يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم وفقا لما أعلنته بنتيجة الدبلومات الفنية التي اعتمدها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، عصر اليوم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 يبلغ  212391 بنسبة 27.37 %.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن إجمالي الطلاب الباقين للإعادة بلغ  32565 بنسبة 4.20 %. 

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١.

ووجه وزير التربية والتعليم التهاني لأوائل الدبلومات الفنية، متمنيًا لهم المزيد من التفوق في حياتهم المستقبلية.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن إجمالي الطلاب الحاضرين  قد بلغ (776020) منهم (18110) نظام السنوات الخمس، (757541) نظام السنوات الثلاث، (369) بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكانت نسب النجاح على النحو التالى:

أولاً: مدارس التعليم الفنى نظام السنوات الثلاث:

التعليم الفنى الثانوى التجارى 72.40% بزيادة مقدارها 13.52% عن العام الماضى.

التعليم الفنى الثانوى الفندقى 88.38% بزيادة مقدارها 8.43% عن العام الماضى.

التعليم الفنى الثانوى الزراعى 53.72% بزيادة مقدارها 5.46% عن العام الماضى.

التعليم الفنى الثانوى الصناعى 71.50% بزيادة مقدارها 6.13% عن العام الماضى.

ثانيًا: مدارس التكنولوجيا التطبيقية:

هذا العام هو أول عام لتخريج طلاب من أول ثلاث مدارس تم إنشائهم على نظام التكنولوجيا التطبيقية، وقد بلغ عدد الطلاب الحاضرين من مدارس التكنولوجيا التطبيقية (369) طالب وطالبة وبلغت نسبة النجاح 89.97%.

ثالثًا: مدارس التعليم والتدريب المزدوج:

بلغ عدد الطلاب الحاضرين بمدارس التعليم والتدريب المزدوج بجميع نوعياتها التى تضم التجارى والفندقى والزراعى والصناعى (17548) طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 85.44% بزيادة مقدارها 5.72% عن العام الماضى.

رابعًا: مدارس الإعداد المهنى:

بلغ عدد الطلاب الحاضرين بمدارس الإعداد المهنى بجميع نوعياتها التى تضم الفندقى والزراعى والصناعى (69855) طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 42.82% بزيادة مقدارها 3.17% عن العام الماضى.

وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات نظام السنوات الثلاث 515420 بنسبة نجاح مقدارها 68.04% بزيادة مقدارها 8.46% عن العام الماضى.

خامسًا: مدارس التعليم الفنى نظام السنوات الخمس:

التعليم الفنى الثانوى التجارى 95.53% بزيادة مقدارها 1.77% عن العام الماضى. 

التعليم الفنى الثانوى الفندقى 83.76% بزيادة مقدارها 17.29% عن العام الماضى. 

التعليم الفنى الثانوى الزراعى 60.99% بإنخفاض مقداره 3.14% عن العام الماضى. 

التعليم الفنى الثانوى الصناعى 79.06% بإنخفاض مقداره 5.23% عن العام الماضى. 

وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات نظام السنوات الخمس 15298 بنسبة نجاح مقدارها 84.47% بزيادة مقدارها 1.99% عن العام الماضى.

سادسًا: طلاب الدمج

بلغ عدد طلاب الدمج الحاضرين 3207 طالب وطالبة بنسبة نجاح 87.94%. 

بذلك يكون إجمالي الطلاب الحاضرين  قد بلغ 776020 طالب وطالبة وإجمالي الطلاب الناجحين قد بلغ 531050  بنسبة 68.43 %. 

وأكد الدكتور مجاهد، على الجهود التي يقوم بها العاملين بقطاع التعليم الفني للحفاظ على سير العملية التعليمية واتمام اختبارات نهاية العام واختبارات الدبلومات في ظل ما تواجهه البلاد من مواجهة جائحة كورونا، ومقدمًا خالص التهنئة للطلاب والطالبات الأوائل فى الدبلومات الفنية متمنيًا لهم كل التوفيق فى مستقبل مشرق. 

وأوضح الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، أن أوائل طلبة الدبلومات الفنية قد بلغ 22 طالب وطالبة منهم عدد 16 طالبة وعدد 6 طلاب من 14 محافظة من مختلف محافظات الجمهورية.

امتحانات الدور الثاني نتيجة الدبلومات الفنية الثلاثاء امتحانات جمال هاني قبل الدور الثاني التعليم الفنى

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