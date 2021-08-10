الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إعادة 240 عراقيا عالقا في بلاروسيا إلى بغداد

المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، عن إعادة عن عدد من العالقين في بلاروسيا إلى بغداد، وقال في بيان إن رحلة تضم 240 مسافرا عراقيا عالقا في بلاروسيا والحدود المشتركة مع ليتوانيا، توجهت الان الى بغداد".


وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية  العراقية،  أن الخطوط الجوية العراقية تبذل جهوداً إستثنائية برفقة الكادر الدبلوماسي المقيم في منسك، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة.  

وكان المتحدث باسم الخارجية العراقية، أمس،  إن سفارة البلاد في موسكو تتابع عن كثب تطورات الوضع بشأن مقتل مواطن عراقي على حدود بيلاروسيا وليتوانيا، وحث العراقيين على عدم الوقوع ضحايا الهجرة غير الشرعية.

وأعلنت السفارة العراقية في روسيا أن الخطوط الجوية العراقية ستنظم رحلة إجلاء للمواطنين العراقيين العالقين في بيلاروسيا.

 وذكرت قناة بيلاروسيا التلفزيونية الحكومية أن سبب وفاة مهاجر من العراق على الحدود البيلاروسية الليتوانية كانت بسبب أزمة نزيف دم حادة.


وأعلنت ليتوانيا مؤخرًا عن ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين على الحدود مع بيلاروسيا. وفي هذا الصدد، أعلنت سلطات البلاد حالة الأزمة في 2 يوليو. وتشير أحدث البيانات إلى أنه تم احتجاز أكثر من 4 آلاف مهاجر غير شرعي في ليتوانيا على الحدود مع بيلاروسيا منذ بداية العام.
 

العراق مهاجر غير شرعى الخارجية العراقية الخطوط الجوية وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف

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وائل لطفي

التفكير الخرافي

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