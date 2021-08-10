موعد نتيجة الثانوية العامة وحالة مؤمن زكريا يتصدرا «جوجل تريند»

جاءت عمليات البحث عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، على رأس اهتمامات المصريين في مُحرك البحث الشهير «جوجل»، بعد إعلان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي، عن الجدول الزمني لساعة الصفر التي ينتظرها طلاب الثانوية العامة.

الوزير قال في تصريحات سابقة إن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة سوف يكون في الفترة ما بين 15 إلى 18 أغسطس الجاري.

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تطورات الحالة الصحية لمؤمن زكريا

جاءت تطورات الحالة الصحية للاعب الأهلي مؤمن زكريا، ضمن اهتمامات المصريين على مُحرك البحث «جوجل»، بعد الأنباء التي تحدثت عن تعرضه لوعكة صحية نُقل على إثرها لإحدى المستشفيات للعلاج.

ويغيب مؤمن زكريا عن المستطيل الأخضر منذ فترة طويلة، بسبب إصابته بمرض نادر، أثّر على حركته وأفقده كثيرًا من وزنه.

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ومن مؤمن زكريا إلى بدر بانون، لاعب النادي الأهلي، حيث شهدت عمليات البحث اهتمام المصريين باللاعب المغربي الذي أُصيب مؤخرًا بفيروس كورونا المستجد، ليفقد الأهلي خدماته في هذه الفترة المصيرية من عمر الدوري المصرية، والتي تشهد تنافسًا شديدًا بين قطبي الكرة المصرية (الأهلي والزمالك) حيث يتقاسمان صدارة جدول الدوري قبل أسابيع قليلة من نهاية المنافسات، بأفضلية فارق الأهداف لصالح الأحمر.

ومن جهة أخرى ما زالت أصداء رحيل الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، عن عالمنا، تُلازم الساحة المصرية، واهتم المصريون برسالة مؤثرة كتبتها ابنتها الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، كان أكثرها ألمًا «معنديش حاجة أقولها غير إني بقيت يتيمة من غيرك يا أمي».

كما ظهر المطرب الشاب عمر كمال على مؤشر «جوجل تريند»، بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقافه لمدة أسبوع بعد ظهوره في مقطع فيديو يتحدث بطريقة غير أخلاقية.