الثلاثاء 10 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تفاصيل الحالة الصحية لـ«مؤمن زكريا»

مؤمن زكريا
مؤمن زكريا

تصدر اسم اللاعب مؤمن زكريا مؤشرات البحث على جوجل، وذلك بسبب حالته الصحية، حيث كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير تفاصيل الحالة الصحية لمؤمن زكريا قائلا: مؤمن زكريا شعر بدوار مفاجئ وسقط على الأرض فى المنزل وزوجته نقلته فورًا إلى المستشفى السعودى الألمانى.

وأضاف «شوبير»: تم إجراء أشعة له على المخ والحالة مستقرة، ومن المحتمل خروجه خلال ساعات إن شاء الله عقب الاطمئنان عليه.. ألف مليون سلامة على مؤمن ونتمنى له الشفاء.

من جانبها، قالت زوجة مؤمن زكريا إن الأطباء قاموا بتعليق "محاليل" لمؤمن، كما تم إجراء أشعة على "المخ"، بعدما اختل توازنه وسقط على الأرض في منزله.

وأشارت إلى أن حالة مؤمن زكريا مُطمئنة، وسيُغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكات زوجة مؤمن زكريا، نشرت صورًا خلال تواجده في أحد المستشفيات، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» مصحوبة بعبارة «حبيبي سلامتك ربنا يقومك لينا بالسلامة».

مؤمن زكريا لاعب المنتخب الوطني الأول والنادي الأهلي أصيب بمرض نادر خلال الفترة الماضية، وتم نقله للمستشفى مساء أمس بعدما تعرض لوعكة صحية مفاجئة، اضطرت زوجته لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية.

ودعم النادى المصرى البورسعيدى، مؤمن زكريا نجم النادى الأهلى، ونشر الحساب الرسمي للنادى على موقع "تويتر"، صورة لمؤمن زكريا معلقا على الصورة: "خالص أمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل لنجمنا السابق مؤمن زكريا، والذي يعاني من وعكة صحية نُقِل على أثرها للمستشفى".

اطباء الأرض دعم بعد خلال صحي شعر مصر بيبى

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

«الصحة» تطلق حملة لتوقيع الكشف الطبي على المعلمين بالمدارس

تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة اليوم

وزيرة الصحة ورئيس «الشراء الموحد» يبحثان خطة توريد لقاحات كورونا

تفاصيل تحرش مسن بـ 14 طفلا بالدقهلية: استدرجهم لمنزله وعرض عليهم أفلاما إباحية

استقرار سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

وَاضْرِبُوهُنَّ".. بين المعنى والمقصد

د.أحمد الخميسى

تَذكِرة الكاتب.. وآخرين أيضًا

ماجد حبته

الحَر.. كارت أحمر للبشر

علي سعدة

رحلتى.. مع جبران

الحسين عبدالرازق

عن حرمة الموتى وخصوصية الأحياء!

ماجد حبته

مبادرة سودانية قوبلت بوقاحة!

محمد مرعي

الإسلاميون فى العقلية الغربية

د. منى حلمى

«أسلمة» الموجة الحارة بضاعة فاسدة قاربت على الإفلاس

صور

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يهدم منزلًا في سلوان جنوبي المسجد الأقصى

«فتح»: إسرائيل تمارس سياسة «الابارتهايد» ضد الفلسطينيين

أعلى حصيلة يومية.. 6275 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل