تفاصيل الحالة الصحية لـ«مؤمن زكريا»

تصدر اسم اللاعب مؤمن زكريا مؤشرات البحث على جوجل، وذلك بسبب حالته الصحية، حيث كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير تفاصيل الحالة الصحية لمؤمن زكريا قائلا: مؤمن زكريا شعر بدوار مفاجئ وسقط على الأرض فى المنزل وزوجته نقلته فورًا إلى المستشفى السعودى الألمانى.

وأضاف «شوبير»: تم إجراء أشعة له على المخ والحالة مستقرة، ومن المحتمل خروجه خلال ساعات إن شاء الله عقب الاطمئنان عليه.. ألف مليون سلامة على مؤمن ونتمنى له الشفاء.

من جانبها، قالت زوجة مؤمن زكريا إن الأطباء قاموا بتعليق "محاليل" لمؤمن، كما تم إجراء أشعة على "المخ"، بعدما اختل توازنه وسقط على الأرض في منزله.

وأشارت إلى أن حالة مؤمن زكريا مُطمئنة، وسيُغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكات زوجة مؤمن زكريا، نشرت صورًا خلال تواجده في أحد المستشفيات، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» مصحوبة بعبارة «حبيبي سلامتك ربنا يقومك لينا بالسلامة».

مؤمن زكريا لاعب المنتخب الوطني الأول والنادي الأهلي أصيب بمرض نادر خلال الفترة الماضية، وتم نقله للمستشفى مساء أمس بعدما تعرض لوعكة صحية مفاجئة، اضطرت زوجته لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية.

ودعم النادى المصرى البورسعيدى، مؤمن زكريا نجم النادى الأهلى، ونشر الحساب الرسمي للنادى على موقع "تويتر"، صورة لمؤمن زكريا معلقا على الصورة: "خالص أمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل لنجمنا السابق مؤمن زكريا، والذي يعاني من وعكة صحية نُقِل على أثرها للمستشفى".