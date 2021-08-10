الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

حفل لفرقة «سويت ساوند» بالمانسترلي الجمعة

سويت ساوند
سويت ساوند

يُقيم المركز الدولي للفنون بقصر المانسترلي بشارع الملك الصالح بالمنيل، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء الجمعة الموافق 13 أغسطس الجاري، حفلا موسيقيا غنائيا تقدمه فرقة "سويت ساوند".

الحفل تحت عنوان "أولد أند نيو".. قيادة الدكتور منير نصر الدين، ويتضمن مختارات من الأغاني القديمة والحديثة (عالمية وعربية) منها: مقطوعات موسيقية وأغاني لمشاهير الغناء مثل : فرانك سيناترا، ستيفي واندر، الفيس بريسلي، ويتني هيوستن، دونا سمر، جلوريا جاينور، إيديث بياف، ميراي ماتيو، بالإضافة إلى داليدا، فريد الأطرش، والشاب خالد.

يذكر أن فرقة "سويت ساوند" أسسها عازف الفيولينة الدكتور منير نصر الدين خلال ثمانينيات القرن الماضي وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح الأوبرا المختلفة، أما الدكتور منير نصر الدين حاصل على درجة الدكتوراه من كونسرفتوار تشايكوفسكى عام 1980، وقاد أوركسترا كونسرفاتوار القاهرة فى العديد من الجولات الفنية بمختلف بلدان العالم.

May be an image of ‎4 people, people standing and ‎text that says "‎النمن القاجن للفنون الدولي المركز INTERNATIONAL CENTER FOR ART SWEET SOUND BAND ساوند سويت فرقة بالمنيل المانسترلى بقصر مساءً 2021 أغسطس 13 الجمعة FRIDAY AUGUST 13, 2021. 8: 0O PM. AT MANASTERLY PALACE, MANYAL الإحترازية الإجراءات بتطبيق الإلتزام ضرورة مع WITH THE NEED TO ADHERE TO APPLYING THE PRECAUTIONARY MEASURES TicketLE Reservation& Information: Cultural Development Fund 27354234/7001 El-Manasterly Palace, EI-Malek -Saleh street, Manyal, Telefax: 23631 467‎"‎‎

ومن ناحية أخرى؛ يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، عددا من الورش الفنية خلال شهر أغسطس الجاري، لتحفيز القدرات والقيم والمهارات كوسيلة هامة في تكوين وعي الإنسان والتعبير عن الأفكار والمشاعر. 

حيث تقام ورشة تعلم أساسيات ومبادئ الرسم "الطبيعة الصامتة والبورتريه" تحت إشراف رحاب عبد الحميد، وذلك أيام السبت والأربعاء من كل أسبوع في الثانية عشر ظهرا، وتتضمن الورشة تعليم رواد المركز مبادئ الرسم وفنون الخطوط والظلال، من خلال التعريف بأنواع الخامات والأدوات المستخدمة، التعريف بأنواع الخطوط ودرجاتها الظلية، التعريف بالفورم من خلال الأشكال الهندسية المختلة، دراسة فن البورترية ورسم الوجوه والملامح وكذلك رسم الوجه الآدمي خلال المراحل العمرية المختلفة.

جدير بالذكر أن صندوق التنمية الثقافية يتولى إدارة وتنظيم ودعم العديد من المهرجانات الثقافية والفنية في السينما والمسرح والفنون التشكيلية والتي تعمل على دعم هذه الفنون والدفع بها في عملية التنمية والتطور ومنها: المهرجان القومي للسينما المصرية، سمبوزيوم النحت الدولي بأسوان، مهرجان الدولى للخط العربى، ملتقى الأقصر الدولى للرسوم، الصوت الذهبى.. وغيرها.

قطاع صندوق التنمية الثقافية قصر المانسترلي سويت ساوند المركز الدولي للفنون حفل غنائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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