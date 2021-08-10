حفل لفرقة «سويت ساوند» بالمانسترلي الجمعة

يُقيم المركز الدولي للفنون بقصر المانسترلي بشارع الملك الصالح بالمنيل، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء الجمعة الموافق 13 أغسطس الجاري، حفلا موسيقيا غنائيا تقدمه فرقة "سويت ساوند".

الحفل تحت عنوان "أولد أند نيو".. قيادة الدكتور منير نصر الدين، ويتضمن مختارات من الأغاني القديمة والحديثة (عالمية وعربية) منها: مقطوعات موسيقية وأغاني لمشاهير الغناء مثل : فرانك سيناترا، ستيفي واندر، الفيس بريسلي، ويتني هيوستن، دونا سمر، جلوريا جاينور، إيديث بياف، ميراي ماتيو، بالإضافة إلى داليدا، فريد الأطرش، والشاب خالد.

يذكر أن فرقة "سويت ساوند" أسسها عازف الفيولينة الدكتور منير نصر الدين خلال ثمانينيات القرن الماضي وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح الأوبرا المختلفة، أما الدكتور منير نصر الدين حاصل على درجة الدكتوراه من كونسرفتوار تشايكوفسكى عام 1980، وقاد أوركسترا كونسرفاتوار القاهرة فى العديد من الجولات الفنية بمختلف بلدان العالم.

ومن ناحية أخرى؛ يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، عددا من الورش الفنية خلال شهر أغسطس الجاري، لتحفيز القدرات والقيم والمهارات كوسيلة هامة في تكوين وعي الإنسان والتعبير عن الأفكار والمشاعر.

حيث تقام ورشة تعلم أساسيات ومبادئ الرسم "الطبيعة الصامتة والبورتريه" تحت إشراف رحاب عبد الحميد، وذلك أيام السبت والأربعاء من كل أسبوع في الثانية عشر ظهرا، وتتضمن الورشة تعليم رواد المركز مبادئ الرسم وفنون الخطوط والظلال، من خلال التعريف بأنواع الخامات والأدوات المستخدمة، التعريف بأنواع الخطوط ودرجاتها الظلية، التعريف بالفورم من خلال الأشكال الهندسية المختلة، دراسة فن البورترية ورسم الوجوه والملامح وكذلك رسم الوجه الآدمي خلال المراحل العمرية المختلفة.

جدير بالذكر أن صندوق التنمية الثقافية يتولى إدارة وتنظيم ودعم العديد من المهرجانات الثقافية والفنية في السينما والمسرح والفنون التشكيلية والتي تعمل على دعم هذه الفنون والدفع بها في عملية التنمية والتطور ومنها: المهرجان القومي للسينما المصرية، سمبوزيوم النحت الدولي بأسوان، مهرجان الدولى للخط العربى، ملتقى الأقصر الدولى للرسوم، الصوت الذهبى.. وغيرها.