لأول مرة.. تخفيض سن القبول في رياض الأطفال بمدارس دمياط

أكد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قررت النزول بسن القبول لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة بجميع الإدارات التعليمية، لسن خمس سنوات.

وأضاف "عثمان" أنه بهذا القرار تعد محافظة دمياط المحافظة الأولى على مستوى الجمهورية للنزول لسن القبول لخمس سنوات بجميع الإدارات التعليمية.

ووافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢١من مجموع ٢٣٥ درجة إلى ٢٣٠ درجة وذلك تحقيقًا لرغبات أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم بالتعليم الثانوى العام و نظرًا لوجود أماكن شاغرة بالصف الأول الثانوى العام ببعض مدارس المرحلة الثانوية.

وذكر عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم توجيه الإدارات التعليمية بتسكين الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة بالمدارس الثانوية الشاغرة التابعة لها، مع أخذ تعهد على ولى الأمر بعدم مطالبته بتحويل نجله طوال فترة الدارسة بتلك المرحلة لتفادي حدوث كثافات عالية بباقى المدارس.

عقدت مديرية التربية والتعليم بدمياط، بمركز التطوير التكنولوجي بدمياط الجديدة اختبارات التقدم للمدرسه الفنية المتقدمة بمدينة الضبعة، في مرسى مطروح للعام الدراسي 2020-2021.

وشملت الاختبارات مجالات استعداد عقلي, علوم، رياضيات، English.