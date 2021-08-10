الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لأول مرة.. تخفيض سن القبول في رياض الأطفال بمدارس دمياط

عادل عثمان
عادل عثمان

أكد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قررت النزول بسن القبول لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة بجميع الإدارات التعليمية، لسن خمس سنوات.

وأضاف "عثمان" أنه بهذا القرار تعد محافظة دمياط المحافظة الأولى على مستوى الجمهورية للنزول لسن القبول لخمس سنوات بجميع الإدارات التعليمية.

ووافقت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢١من مجموع ٢٣٥ درجة إلى ٢٣٠ درجة وذلك تحقيقًا لرغبات أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم بالتعليم الثانوى العام و نظرًا لوجود أماكن شاغرة بالصف الأول الثانوى العام ببعض مدارس المرحلة الثانوية.

وذكر عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم توجيه الإدارات التعليمية بتسكين الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة بالمدارس الثانوية الشاغرة التابعة لها، مع أخذ تعهد على ولى الأمر بعدم مطالبته بتحويل نجله طوال فترة الدارسة بتلك المرحلة لتفادي حدوث كثافات عالية بباقى المدارس.
عقدت مديرية التربية والتعليم بدمياط،  بمركز التطوير التكنولوجي بدمياط الجديدة اختبارات التقدم للمدرسه الفنية المتقدمة بمدينة الضبعة، في مرسى مطروح للعام الدراسي 2020-2021.

وشملت الاختبارات مجالات استعداد عقلي, علوم، رياضيات، English.

نظمت مديرية التربية والتعليم بدمياط، إدارة التربية الخاصة بالتعاون مع مجلس الآباء والأمناء والمعلمين بالمحافظة ومجلس أمناء إدارة دمياط التعليمية، احتفالية لتكريم طلاب الدمج المتفوقين على مستوى المحافظة.

حضر الاحتفالية "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم، برفقته م. عصام عمر رئيس مجلس أمناء المحافظة، وعبدالعليم جمعة مدير عام إدارة دمياط التعليمية وفريال الزيني مدير إدارة التربية الخاصة وأحمد عوض رئيس مجلس أمناء إدارة دمياط وهاني أبو جلالة رئيس مجلس أمناء مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع و تامر فايد رئيس مجلس إدارة جمعية منار السبيل.

دمياط منال عوض محافظ دمياط محافظة دمياط رياض الاطفال

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