الآن.. وظائف السكة الحديد 2021 للدبلومات الفنية بجميع محافظات مصر

وظائف السكة الحديد 2021 للدبلومات الفنية بجميع محافظات مصر من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية عقب إعلان هيئة سكك حديد مصر عن 1500 وظيفة شاغرة للحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير يستعرض الدستور التخصصات المطلوبة موعد التقديم والأوراق المطلوبة للتقديم.

وظائف السكة الحديد 2021 للدبلومات الفنية بجميع محافظات مصر

أعلنت هيئة سكك حديد مصر عن وجود 1500 وظيفة شاغرة للذكور فقط من خريجي الدبلومات الفنية نظام الـ(3-5) سنوات بجميع التخصصات للعمل كفنيين بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات أبرزها ( فني إشارات ، فني كهرباء، فني ميكانيكي، فني مناورة، فني مزلقان، فني صيانة وتجديدات، فني حركة وبلوك، فني لحام، مشرف قطار، صراف تذاكر) وذلك وفقا للمؤهلات المطلوبة لشغل كل وظيفة لتوزيعهم على الأماكن التي بها عجز في عدد الموظفين مما يتسبب في خلال أثناء التشغيل حيث يتم إعداد اختبارات للمتقدمين لبيان مدى صلاحيتهم للعمل بتلك الوظائف المعلن عنها

موعد التقديم في وظائف سكك حديد مصر 2021

يجب على الراغبين في الوظائف التي أعلنت عنها هيئة السكك الحديد من الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية التقديم بأوراقهم خلال الفترة من 9 أغسطس وتستمر لمدة 30 عاما حتى 9 سبتمبر ما عدا أيام العطلات الأسبوعية ( الجمعة) على أن تقدم الأوراق المطلوبة للتقديم في ملف بلاستيكي عقب ملء استمارة توظيف مقدم لمدير عام المنطقة المتقدم للعمل بها والتابعة لمحل الإقامة وفقا للشروط التي تم الإعلان عنها حيث يتم استعباد كافة الطلبات الغير مطابقة للشروط من المؤهل والسن ومحل الإقامة قبل البدء في إجراء الاختبارات أو عند فحص أصول الأوراق عقب إعلان النتيجة.

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ما هي الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف سكك حديد مصر 2021

حددت هيئة سكك حديد مصر الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف السكة الحديد 2021 للدبلومات بجميع محافظات الجمهورية لجميع التخصصات بنظاميها الدراسي الـ(3-5) سنوات وهي :-