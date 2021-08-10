الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استمرار رفع السيارات المهملة والمتروكة بشوارع حي المناخ ببورسعيد

السيارات المتهالكه
السيارات المتهالكه

واصل حى المناخ بمحافظة بورسعيد، برئاسة الدكتور منصور بكري، استكمال حملة رفع السيارات المتهالكة والمهملة المتروكة بالشوارع، تنسيقا مع إدارة مرور بورسعيد، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد برفع السيارات المتهالكة من الشوارع.

وواصلت الحملة مرورها بكافة المناطق بنطاق حى المناخ بمشاركة الأجهزة التنفيذية بالحي، وإدارة مرور بورسعيد لاستكمال تنفيذ الخطة المعدة لرفع السيارات المتهالكة والمهملة بعد أن تم حصرها بواسطة اللجان المشكلة من حى المناخ.

ومن جانبه، قال منصور بكري رئيس حي المناخ، إننا مستمرين رفع تلك السيارات من الشوارع لما تسببه من تجمع المخلفات والحشرات أسفلها مما يسبب تلوث للبيئة وتجمع القوارض، وأيضا لما تسببه من شغل مساحات بالشوارع تؤثر سلبا على المرور .

وأشار إلى إدارة مرور بورسعيد قامت برفع عدد من السيارات المتهالكة والمهملة بالشوارع بنطاق حى المناخ وجاري استكمال الحملات للمرور تباعا بكافة المناطق .

 

وفي شأن آخر تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سوق الأسماك الجديد بحى العرب، للتعرف على سير العمل داخل السوق ومستوى تقديم الخدمة للمواطن، رافقه خلالها رئيس حى العرب اللواء محمد يسري .

وخلال جولته، قام المحافظ بالمرور على محلات السوق المختلفة، والتقى المحافظ خلال جولته، بالمواطنين الموجودة داخل السوق، وحرص على الاستماع لآرائهم عن تجربة السوق الحضارية المتميزة على أرض بورسعيد.

وأشاد المواطنون المتواجدون بالمستوى الحضاري لسوق الأسماك الذى يتناسب مع طبيعة بورسعيد الساحلية ويعكس صورة حضارية للمحافظة فى كافة المجالات.

كما التقى المحافظ بعدد من مواطنين المحافظات المجاورة لبورسعيد والذين أكدوا على سعادتهم بتواجدهم فى سوق الأسماك ببورسعيد المتميز، متمنين أن يتم تطبيق هذه التجربة فى محافظتهم .

وأكد محافظ بورسعيد أن سوق الأسماك الجديد يأتى ضمن سلسلة من المشروعات الخدمية المقامة على أعلى مستوى فى المحافظة تزامنا مع تحقيق التنمية المستدامة على أرض بورسعيد، مؤكدا أنه انشاء سوق الخضروات والفاكهة الجديد المقابل لسوق الأسماك ساهم فى تكامل الخدمات للمواطنين بالمنطقة، وذلك فى إطار تحقيق الارتقاء بالمشروعات الخدمية التى تمس الجماهير بما يوفر لهم كافة سبل الراحة.

استمرار أعمال رفع السيارات المهملة بورسعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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