بايدن يشيد بنجاح أولمبياد طوكيو

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، برئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا للاستضافة "الناجحة" لأولمبياد طوكيو.



جاء ذلك، وفق ما نشره البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الالكتروني اليوم الثلاثاء، خلال محادثات هاتفية، أعرب بايدن خلالها عن دعمه لاستضافة أولمبياد الخاص والمقرر انطلاقها في وقت لاحق من شهر أغسطس الجاري.



وأضاف البيان أن بايدن أثنى - أيضا - على أداء جميع الرياضيين وسلط الضوء على نجاح رياضيين أولمبيين يابانيين وأمريكيين.



وأفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي أشار إلى إجراءات الصحة العامة المتخذة حتى يتمكن الرياضيون الأولمبيون من التنافس في أفضل تقاليد الروح الأولمبية، عندما تطرق الزعيمان إلى مناقشة انطلاق أولمبياد الخاص.



من جانبه، صرح سوجا - للصحفيين بعد محادثاتهما الهاتفية - أنه وبايدن أكدا - أيضا - التعاون من أجل دفع منطقة المحيطين الهندي والهادئ "الحرة والمفتوحة" وسط نفوذ الصين المتزايد في المنطقة.

وعلى صعيد آخر، ذكر تقرير عبري نشره موقع موقع "ديبكا"، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لن تسمح لإسرائيل بمهاجمة إيران، حتى لو تعرضت لهجوم من قبلها أو حلفائها.



وأضاف الموقع العبري المختص في الشئون العسكرية والاستخباراتية، في تقريره، أن أمريكا تخشى من أن يتسبب هذا الهجوم بتخريب آفاق التوصل إلى صفقة لإحياء الاتفاق النووي مع طهران.

واعتبر أنه يمكن لإدارة الرئيس جو بايدن الآن أن ترتاح بهدوء لأنها مدركة أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة لن تهز التحالف مع الولايات المتحدة بهجوم مفاجئ على إيران أو "حزب الله" اللبناني.

وأوضح التقرير أنه استند لتصوراته على أساس خسارة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، وتحوله إلى صفوف المعارضة.

وأضاف أن "الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت، وحليفيه وزير الخارجية يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس، التزموا بالرجوع إلى واشنطن أولا قبل اللجوء إلى العمل ضد إيران أو (حزب الله)، وذلك خلافا لنصيحة نتنياهو".

وأوضح موقع "ديبكا" أنه "في حال وقوع هجوم مفاجئ من قبل إيران أو "حزب الله" فإن إسرائيل ستتلقى مكالمات هاتفية في منتصف الليل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أو وزير الدفاع لويد أوستن، اللذين سيطلبان منها ممارسة ضبط النفس وعدم الرد على الهجوم خوفا من الخروج عن مسار المفاوضات".