كوريا الجنوبية تسجل 1540 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الجنوبية سجلت 1540 إصابة

جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وأضافت الوكالة أن هناك 1476 إصابة انتقلت محليا بين الإصابات الجديدة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.



وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 213 ألفا و987 إصابة.



كما سجلت البلاد 9 حالات وفاة جديدة لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية إلى 2134 وفاة.



ومنذ أن أطلقت البلاد برنامجها للتطعيم ضد كورونا أواخر فبراير، تم إعطاء 37ر21 مليون شخص أو 6ر41% من سكان البلاد البالغ عددهم 3ر51 مليون نسمة، أول جرعة من اللقاحات.



وتلقى 4ر15% أو 89ر7 مليون شخص التطعيم بشكل كامل، وفقا للوكالة الكورية على الأمراض والوقاية منها.



ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم



وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



إرشادات منظمة الصحة العالمية



وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.