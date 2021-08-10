أبرزها أجهزة كهربائية وسيارت... زيادة فى واردات مصر من الصين بنسبة 9.1%

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن واردات مصر من الصين سجلت ارتفاعًا إلى حدود 898.9 مليون دولار خلال شهر مايو من عام 2021، مقابل 824.2 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 74.6 مليون دولار بنسبة 9.1%.



وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها جاءت فى المرتبة الأولى بين واردات مصر من الصين والتى بلغت 219.8 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 225.8 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 5.9 مليون دولار بنسبة 2.6%، يليها واردات مراجل وآلات وأجهزة آلية وأجزاؤها بقيمة 150.5 مليون دولار خلال شهر مايو 2021، مقابل 114.4 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 36.1 مليون دولار بنسبة 31.6%.



وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن واردات مصر من سيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها من الصين بلغت 56.5 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 58.6 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 786 ألف دولار بنسبة 1.3%، وواردات لدائن ومصنوعاتها بقيمة 56.5 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 36.1 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 20.4 مليون دولار بنسبة 56.6%، وشعيرات تركيبية أو اصطناعية 54.1 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 55.8 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 1.7 مليون دولار بنسبة 3.1%.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن ارتفاع قيمة الصادرات إلى حدود 3.11 مليار دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 1.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، نتيجة ارتفاع صادرات لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 96.6٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 81.4٪، فواكة طازجة بنسبة 70.9 ٪.



بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خلال شهر مايو 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (أسمدة بنسبة 48.1 ٪، منتجات ألبان بنسبة 29.2 %، أثاث بنسبة 19.8 ٪، مستحضرات عطور وتجميل بنسبة 9.4 ٪، نتيجة انخفاض واردات خلاصات للدباغة والصباغة بنسبة 20.4 ٪، أسماك بما فيها أسماك محفوظة بنسبة 16.8 ٪، لحوم بنسبة 48.6 ٪ ، محركات ومولدات كهربائية بنسبة 17.7 ٪).