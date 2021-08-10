الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إنجاز أكثر من 70% من مشروع تطوير ميدان محطة مصر بالإسكندرية

مشروع تطوير ميدان
مشروع تطوير ميدان محطة مصر

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، معدلات التنفيذ بمشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر، في إطار توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة لنسب الأعمال وسرعة الإنجاز بالمشروعات التي تنفذ.

 

وقالت الدكتورة جاكلين عازر، إن نسبة الإنجاز في المشروع تسير أعلى من المعدل المطلوب، حيث بلغت نسب الإنجاز حتى الآن أكثر من ٧٠ ٪ ونسير أفضل من المعدل الزمني المحدد والمتبقى منه ١٩٨ يومًا وفقاً لمخطط.

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مشروع تطوير ميدان محطة مصر 


جاء ذلك بحضور  أساتذة من جامعة الإسكندرية، وجامعة فاروس، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والعميد مهندس ممدوح زوام مدير المشروعات بجهاز الخدمة الوطنية، نائبا عن اللواء طارق سعد زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة بجهاز المشروعات.

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مشروع تطوير ميدان محطة مصر 

وأضافت: "أننا حرصنا خلال الزيارة على اصطحاب أساتذة من جامعة الإسكندرية وجامعة فاروس والأكاديمية العربية ومجموعة من الأساتذة الفنانين والمعمارين، لرؤية أعمال التطوير التي بدأت معالمها في الظهور، وللمشاركة في رؤيتهم في تصميم الأشكال أو الصور في ميدان محطة مصر".

 

يذكر أن المشروع يتم بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وتبلغ تكلفته ٢٢٧ مليون جنيه.

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مشروع تطوير ميدان محطة مصر 

 ويأتي هذا في إطار رؤية محافظة الإسكندرية لتطوير الميادين والمخطط الاستراتيجي العاجل للقضاء على الأسواق العشوائية بالمحافظة.


ويضم المشروع إنشاء سوق حضاري متكامل عبارة  للقضاء على أزمة الباعة الجائلين ومراعاة لظروفهم الاجتماعية، وتطوير الحدائق ورصف الميدان بالكامل، فضلا عن إنشاء مواقف للسيارات متطورة وحديثة "الأجرة" والأتوبيسات، وعمل حركة مرورية دائرية كاملة لحل أزمة المرور، وسوف تراعي المباني التراثية المطلة على الميدان.

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مشروع تطوير ميدان محطة مصر 

محافظ الإسكندرية: إنشاء سوق حضاري يضاهي الأسواق الأوربية
 

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن أعمال إنشاء السوق الحضاري المكون من أرضي وثلاثة أدوار علوية، يتم إنشاء على أحدث طراز عالمي يضاهي السوق الأوربية، لافتًا إلى أنه تم إنشاء باكيات بالسوق أكثر من المطلوب لتغطية جميع الباعة الجائلين، مشيرًا إلى أنه تم الحصر بشكل دقيق وكامل لجميع الباعة الجائلين المتواجدين بالميدان.

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مشروع تطوير ميدان محطة مصر 

وحذر المحافظ أنه عقب الانتهاء من السوق الحضاري وتسكين الباعة الجائلين به لن يسمح نهائيًا بتواجد لأي من الباعة الجائلين بالميدان وسيتم التعامل بحزم مع ذلك، مؤكدًا على أن وضع الباعة الجائلين الذين يحتلون جزء من ساحة محطة مصر الآن هو وضع استثنائي لحين انشاء السوق الحضاري الجديد.

الإسكندرية تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر نسبة الإنجاز ١٩٨ يوم جامعة الإسكندرية جهاز مشروعات الخدمه الوطنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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