«الإحصاء»: 318.8% زيادة في صادرات مصر لأسبانيا خلال عام

تضاعفت صادرات مصر لأسبانيا بنسبة 318.8% خلال عام، لتسجل 168.8 مليون دولار خلال شهر مايو 2021، مقابل 40.3 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 128.5 مليون دولار، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن صادرات حديد وصلب جاءت فى المرتبة الأولى بين صادرات مصر لاسبانيا بقيمة 56.9 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 182 ألف دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 56.8 مليون دولار بنسبة 31218%، يليها صادرات وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 50.6 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2021، مقابل 15.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، 34.9 مليون دولار بنسبة 223.3%.

أضاف جهاز الإحصاء أن صادرات لدائن ومصنوعاتها بلغت 13.7 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2021 مقابل 4.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 9.5 مليون دولار بنسبة 222.8%، كما بلغت الصادرات من ملابس وتوابعها غير المصدرات 6.2 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 4.4 مليون دولار بنسبة 248%، وألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 5.2 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 895 ألف دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 4.3 مليون دولار بنسبة 491.2%.

كان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، قد أعلن ارتفاع قيمـة الصادرات إلى حدود 3.11 مليار دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 1.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، نتيجة ارتفاع صادرات لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 96.6٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 81.4٪، فواكة طازجة بنسبة 70.9٪.

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خلاا شهر مايو 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (اسمده بنسبه 48.1 ٪ ، منتجات ألبان بنسبة 29.2 % ، أثاث بنسبة 19.8 ٪ ، مستحضرات عطور وتجميل بنسبة 9.4 ٪، نتيجة انخفاض واردات خلاصات للدباغة والصباغة بنسبة 20.4 ٪، أسماك بما فيها أسماك محفوظة بنسبة 16.8٪، لحوم بنسبة 48.6٪، ومحركات ومولدات كهربائية بنسبة 17.7٪.