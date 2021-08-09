الإثنين 09 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس تونس يستقبل وزير الخارجية البحرينى فى قرطاج (صور)

الرئيس التونسي يستقبل
الرئيس التونسي يستقبل وزير الخارجية البحريني

استقبل رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد، ظهر اليوم، بقصر قرطاج الرئاسي، وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، حاملًا رسالة شفوية من عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، موجهة إلى الرئيس التونسي.

الرئيس التونسي يستقبل وزير خارجية البحرين
رئيس تونس يستقبل وزير الخارجية البحريني 

ووفقًا لما ذكرته الرئاسة التونسية، في بيانٍ لها اليوم، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، توجه الرئيس التونسي بجزيل الشكر لمملكة البحرين، قيادةً وشعبًا، على وقوفها مع تونس وتضامنها معها في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به.

وأكد الرئيس قيس سعيد، أن ما تم اتخاذه من تدابير استثنائية خلال الآونة الأخيرة، يهدف إلى وضع حد للعبث بالدولة التونسية ومقدراتها، فضلًا عن تحمل المسؤولية، مشددًا على أنه «لم يعد بالإمكان أن تتواصل الأوضاع على ما كانت عليه».

الرئيس التونسي يستقبل وزير خارجية البحرين.jpg1
رئيس تونس يستقبل وزير الخارجية البحريني 

من جانبه، أعرب وزير الخارجية البحريني عن وقوف بلاده، قيادة وشعبًا، إلى جانب تونس ومساندتها لقرارات رئيس الجمهورية التونسية وثقتها في قدرته على قيادة تونس بحكمة وكفاءة واتخاذ القرارات المناسبة لفائدة الشعب التونسي لتجاوز هذه الفترة الصعبة. 

الرئيس التونسي يستقبل وزير خارجية البحرين.jpg2
رئيس تونس يستقبل وزير الخارجية البحريني 

كما أفاد بأن البحرين تعتبر ما حدث في تونس أمرًا سياديًا لا يحق لأي جهة التدخل فيه، وتدعو المجموعة الدولية إلى مواصلة دعم تونس والتضامن معها لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والصحية التي تواجهها. 

ووفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية البحرينية، في بيانها اليوم، أعرب الرئيس التونسي عن تقديره للمسيرة التنموية الشاملة التي تعيشها مملكة البحرين في ظل قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، منوهًا بما يتضمنه دستور مملكة البحرين من بنود تؤكد على أهمية السلام والحفاظ على الكرامة الإنسانية.

الرئيس التونسي يستقبل وزير خارجية البحرين.jpg3
رئيس تونس يستقبل وزير الخارجية البحريني 

ونقل الزياني، إلى الرئيس التونسي، تأكيد عاهل البحرين، بوقوف المملكة مع تونس ودعم جهودها لتجاوز الظروف السياسية والاقتصادية والصحية التي تمر بها، وصولًا لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للشعب التونسي. 

الرئيس التونسي يستقبل وزير خارجية البحرين.jpg4
رئيس تونس يستقبل وزير الخارجية البحريني 

الرئيس التونسي يستقبل وزير خارجية البحرين.jpg5
الرئيس التونسي يستقبل وزير خارجية البحرين.jpg5
الرئيس التونسي يستقبل وزير خارجية البحرين.jpg6
الرئيس التونسي يستقبل وزير خارجية البحرين.jpg6
الرئيس التونسي وزير الخارجية البحريني قيس سعيد عبداللطيف بن راشد الزياني تونس البحرين

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للأشقاء فى تونس

محمد حسان يرد على سؤال كيف نحارب «داعش»؟

العثور على طرد بريدى به 3 رصاصات موجّه لـ«بابا الفاتيكان»

آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى (إنفوجراف)

حيثيات سجن طبيب أسنان 16 عامًا بتهمة هتك عرض 4 رجال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

رحلتى.. مع جبران

الحسين عبدالرازق

عن حرمة الموتى وخصوصية الأحياء!

ماجد حبته

مبادرة سودانية قوبلت بوقاحة!

محمد مرعي

الإسلاميون فى العقلية الغربية

د. منى حلمى

«أسلمة» الموجة الحارة بضاعة فاسدة قاربت على الإفلاس

محمود خليل

«آل الشرايبى».. العصبية العائلية «طريق الثروة»

القس. رفعت فكرى

انتصار القيم هو الأهم

لواء. محسن الفحام

رسالة من فلسطين

صور

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل ولبنان للمشاركة مع «اليونيفيل»

إسرائيل تدرس توسيع نطاق إتاحة الجرعة الثالثة من لقاح «كورونا»

"أردان" يهاجم الأمم المتحدة: نرفض المساواة بين عمليات إسرائيل وحزب الله