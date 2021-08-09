رئيس تونس يستقبل وزير الخارجية البحرينى فى قرطاج (صور)

استقبل رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد، ظهر اليوم، بقصر قرطاج الرئاسي، وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، حاملًا رسالة شفوية من عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، موجهة إلى الرئيس التونسي.

رئيس تونس يستقبل وزير الخارجية البحريني

ووفقًا لما ذكرته الرئاسة التونسية، في بيانٍ لها اليوم، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، توجه الرئيس التونسي بجزيل الشكر لمملكة البحرين، قيادةً وشعبًا، على وقوفها مع تونس وتضامنها معها في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به.

وأكد الرئيس قيس سعيد، أن ما تم اتخاذه من تدابير استثنائية خلال الآونة الأخيرة، يهدف إلى وضع حد للعبث بالدولة التونسية ومقدراتها، فضلًا عن تحمل المسؤولية، مشددًا على أنه «لم يعد بالإمكان أن تتواصل الأوضاع على ما كانت عليه».

رئيس تونس يستقبل وزير الخارجية البحريني

من جانبه، أعرب وزير الخارجية البحريني عن وقوف بلاده، قيادة وشعبًا، إلى جانب تونس ومساندتها لقرارات رئيس الجمهورية التونسية وثقتها في قدرته على قيادة تونس بحكمة وكفاءة واتخاذ القرارات المناسبة لفائدة الشعب التونسي لتجاوز هذه الفترة الصعبة.

رئيس تونس يستقبل وزير الخارجية البحريني

كما أفاد بأن البحرين تعتبر ما حدث في تونس أمرًا سياديًا لا يحق لأي جهة التدخل فيه، وتدعو المجموعة الدولية إلى مواصلة دعم تونس والتضامن معها لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والصحية التي تواجهها.

ووفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية البحرينية، في بيانها اليوم، أعرب الرئيس التونسي عن تقديره للمسيرة التنموية الشاملة التي تعيشها مملكة البحرين في ظل قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، منوهًا بما يتضمنه دستور مملكة البحرين من بنود تؤكد على أهمية السلام والحفاظ على الكرامة الإنسانية.

رئيس تونس يستقبل وزير الخارجية البحريني

ونقل الزياني، إلى الرئيس التونسي، تأكيد عاهل البحرين، بوقوف المملكة مع تونس ودعم جهودها لتجاوز الظروف السياسية والاقتصادية والصحية التي تمر بها، وصولًا لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للشعب التونسي.

رئيس تونس يستقبل وزير الخارجية البحريني

الرئيس التونسي يستقبل وزير خارجية البحرين.jpg5