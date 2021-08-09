الإثنين 09 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أول تعليق من بلقيس عن أزمة «الموسيقيين» بعد حفل الجلاء (صور)

بلقيس
بلقيس

خلال الساعات الماضية، احتلت بلقيس محركات البحث على منصات السوشيال بسبب قرار منع نقابة الموسيقيين لها من الغناء وبعدها بساعات تراجعت النقابة عن القرار بعد حل تلك الخلافات التي أثيرت بشأن تصاريح حفلها الغنائي الأخير الذي أقيم أمس بنادي الجلاء.

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بلقيس 

كشفت بلقيس، في أول تصريح لها أن موقفها قانوني وأن حفلها المقبل بدار الأوبرا المقرر إقامته الخميس المقبل في ميعاده وأن الأزمة التى حدثث لا تتجاوز سوى مجرد إختلاف بسيط فى أمور خاصة بتصاريح حفل أمس الذي أقيم بنادي الجلاء بمصر الجديدة، وأنها لم تصعد أمس على خشبة المسرح قبل أن تطمئن أن كل الإجراءات سليمة والحصول على تصريح الحفل وأنها مستحيل أن تتجاوز أي قوانين في أي حفل غنائي قدمته فى الوطن العربي وفي مصر.

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بلقيس 

وقالت: "مصر بلدي وأنا ابنتهم ولا يعقل أن اتجاوز قانون مصري وأن الحفل أمس خرج بشكل رائع وكنت سعيدة جداً باستقبال الجمهور المصري والاحتفاء بي وقدمت عددا من الأغنيات الجديدة التى ستصدر في ألبومي وأهديت جمهور الحفلة أمس أحدى مفاجئاتي الفترة المقبلة وهو غناء الأغنية المصرية التى سجلتها منذ فترة قريبة وستطرح خلال الأيام المقبلة وهي أغنية "دبلوماسي" وتحديداً بعد إنتهاء حفلى الغنائي المقرر إقامته الخميس المقبل بدار الأوبرا المصرية.

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بلقيس 

وأحيت بلقيس حفلاً غنائياً ضخماً أمس بنادي الجلاء مكتمل العدد قدمت خلاله عددا من أغنياتها التى حققت تريند الفترة الأخيرة مثل ممكن وقدمت أغنية للفنانة وردة "بتونس بيك" وأغنية " الحق عليه" لحكيم و أغنية " طبطبة" لحسين الجاسمي و أغنية " ملطشة القلوب " لمصطفي شوقي .

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بلقيس 
الوطن تراجع جمهور ازمة مصري الخميس موسيقى خلال وقف حفل تونس جديدة جديد وقفة صور

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