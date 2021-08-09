الإثنين 09 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«القومي للإعاقة»: ختام الدورة التدريبية لتعليم لغة الإشارة لموظفي وزارة العدل

ختام فعاليات التدريب
ختام فعاليات التدريب

اختتم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الاثنين، فعاليات الدورة التدريبية حول "تعليم لغة الإشارة لموظفي وزارة العدل، بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية.

وشهد فعاليات الختام وتوزيع شهادات المشاركة المستشارة أمل عمار، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة، وصالح إبراهيم عبد المقصود، الأمين العام المساعد للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وماجد جامع، منسق المشروعات بمؤسسة هانس زايدل، كما شهد اللقاء الختامي حضور عدد من قيادات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومستشاري المكتب الفني بوزارة العدل.

ختام فعاليات التدريب 

وأبدى المتدربون إعجابهم بالدورة التدريبية ومحاورها المختلفة، خاصة في طريقة إتاحة الفرصة للمشاركين بالتفاعل مع المدرب محمود فتحي، المحامي وخبير ومدرب لغة إشارة ، وتمكين المشاركين من الممارسة العملية بينهم وبين المدرب بلغة الإشارة وبعض الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية لترسيخ ما تعلموه من الورشة.

ختام فعاليات التدريب 

من جانبه، رحب الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون المشترك مع مؤسسة هانس زايدل في تعليم لغة الاشارة للمتعاملين مع الأشخاص من الصم وضعاف السمع ، لتسهيل التواصل معهم وضمان قدرة هذه الشريحة على المشاركة الفعالة في الحياة العامة، مؤكدا أن التعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة العدل يأتي تفعيلا للبروتوكول المشترك بين الجانبين لخدمة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يصب في محور اهتمامات وزارة العدل تحت قيادة المستشار عمر مروان ، وزير العدل.
واستهدفت ورشة العمل، إلی إكساب المشاركين في الدورة بعض المعارف والمهارات اللازمة من أجل تسهيل عملية التواصل مع الأشخاص من الصم وضعاف السمع، وتحديد طرق التعامل الصحيحة معهم .

ختام فعاليات التدريب 
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تعليم لغة الإشارة وزارة العدل الدكتور أشرف مرعي الاشخاص ذوي الاعاقة المستشار عمر مروان

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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